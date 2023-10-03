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Токаев обсудил расширение Шымкентского НПЗ и торговлю газом с главой китайской корпорации

Токаев обсудил с главой китайской корпорации сотрудничество в нефтегазовой отрасли Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 3 октября принял председателя совета директоров китайской корпорации CNPC Дай Хоуляна и обсудил с ним перспективы сотрудничества, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе Акорды, темой встречи стало сотрудничество между Казахстаном и CNPC в нефтегазовой отрасли. Касым-Жомарт Токаев отметил особую значимость проекта по расширению производственных мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.


"Кроме того, были рассмотрены вопросы экспорта газа в Китай и проекта строительства новой нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР", – отмечает пресс-служба Акорды.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай активно налаживают сотрудничество в газовой отрасли.

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