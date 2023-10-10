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В Казахстане собрали меньше налогов, чем планировали

В Казахстане собрали меньше налогов, чем планировали Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства озвучил причины неисполнения плана по налогам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что в государственный бюджет доходов поступило 13,8 трл тенге или план исполнен на 97%. 

"В республиканский бюджет доходов поступило 9,2 трлн тенге. План исполнен на 89,3%. Неисполнение плана по налогам сложилось в основном за счет КПН, НДС на импорт, ЭТП на сырую нефть и НДПИ. Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей по 292 крупным налогоплательщикам. Причинами неисполнения план по НДС на импорт являются: снижение объема импорта по отдельным группам товаров, а также снижение объема импорта из стран ЕАЭС на 6%",– сообщил он.

Основное неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть, по данным главы Минфина, связано со снижением на 11% фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя.

На неисполнение плана по НДПИ повлияло снижение цен на основные экспортные товары в среднем на 13%.

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