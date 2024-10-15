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Законодательство РК

Почему в Казахстане собрано меньше налогов, объяснил глава Минфина

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 11:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр финансов РК Мади Такие на заседании правительства 15 октября 2024 года назвал ряд причин, которые повлияли на налоговые поступления в бюджет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Такиев, по итогам девяти месяцев финансового года в государственный бюджет поступило 14,9 трлн тенге.

"Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76%. Отмечу основные факторы, которые повлияли на недостижение плановых показателей по доходам. Первое, сокращение объема добычи нефти на 5,3 млн тонн до 90,1 млн тонн. Второе –замедление мировой экономики и геополитическая ситуация отразились на внешнеторговой деятельности и разрыве цепочек поставок крупных компаний страны", – отметил он.

Так, по данным министра, за восемь месяцев этого года импорт снизился на 8,3%, в том числе с КНР – на 6,5%, со странами ЕАЭС – на 4%.

Кроме того, сохраняется тенденция снижения цен на основные экспортные металлы. Как итог, снижение темпов поступлений зафиксировано в отраслях обрабатывающей промышленности на 34% в горнодобывающей промышленности на 6% и в отрасли информации и связи на порядка 36%.

Еще одна причина – увеличение возврата НДС за 9 месяцев этого года более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Вернули долги по 2023 году в сумме 594 млрд тенге. Это в свою очередь обеспечило бизнес оборотными средствами и является существенной поддержкой", – отметил глава Минфина.

Неисполнение по налогам компенсируется увеличением неналоговых платежей, которые при плане на отчетный период 148 млрд тенге, фактически составили 921 млрд тенге.

Перевыполнение плана обеспечено за счет поступления дивидендов на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности на сумму 684 млрд тенге.

Ранее министра финансов РК Мади Такиев озвучил, на что были потрачены бюджетные средства.

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