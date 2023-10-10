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Министерства и акиматы не успели освоить 70 млрд тенге в Казахстане

Миллиарды бюджетных тенге не успели освоить казахстанские министерства Фото: stock.adobe
Министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 10 октября рассказал, какие министерства и акиматы не успевают освоить миллиарды бюджетных тенге до конца года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что расходы государственного бюджета исполнены на 99,3%, республиканского – на 99,6%, местных бюджетов – на 99,5%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 16 трлн тенге. Неисполнение составило 70 млрд тенге, из них 16 млрд тенге – экономия. Не освоено 54 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах экологии и природных ресурсов; туризма и спорта; внутренних дел; по чрезвычайным ситуациям", – заявил министр.

Основные причины, по которым министерства не освоили бюджетные средства, – длительное проведение конкурсов, долгое заключение договоров и дополнительных соглашений, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур.

"Расходы местных бюджетов составили 9 трлн тенге. Не исполнено 49 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов примерно на 2 трлн тенге. На 1 октября им выделили 1 трлн 112 млрд тенге. Из них освоено 98,5%. Не исполнено 17 млрд тенге, в том числе экономия – 1 млрд тенге, не освоено – 16 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, Мангистауской, Атырауской и Карагандинской областях", – отметил глава Минфина. 

10 октября премьер-министр Алихан Смаилов поручил обеспечить полное и эффективное освоение средств, в том числе по инвестиционным и инфраструктурным проектам, которые финансируются из бюджета.

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