Налог на роскошь будут взимать при ввозе имущества в Казахстан

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании в Сенате сообщил, что налог на роскошь в основном коснется дорогостоящего импортного имущества. Взимать его будут при ввозе в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Министр напомнил, что облагать налогом на роскошь будут в основном дорогостоящие транспортные средства, летательные аппараты, находящиеся в частной собственности, а также дорогостоящие объекты недвижимости.

"Предлагается введение акцизов на дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости. Предлагается увеличение ставок налога на яхты, частные самолеты. Установление высоких ставок налога в случае превышения совокупной стоимости всех объектов ФЛ предела в 130 тысяч МРП". Алибек Куантыров

Кроме того, предлагается установить компетенцию местных исполнительных органов по установлению "коэффициента роскоши" для дорогостоящих объектов недвижимости.

"Налог на роскошь касается больше потребления дорогостоящих видов имущества, которые в основном являются импортными. Повышенное налогообложение будет при их регистрации, при их ввозе на территорию Казахстана". Алибек Куантыров

В сентябре министр говорил, что налогом будут облагать и премиальный алкоголь.

Налог на роскошь в Казахстане планируют ввести с 2024 года. В ведомстве сейчас работают над повышением налогообложения предметов роскоши. Речь не идет об отдельном, едином налоге. Это будет дополнительное налогообложение отдельных категорий товаров через акцизы и налог на имущество.