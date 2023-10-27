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Налог на роскошь будут взимать при ввозе имущества в Казахстан

На что будет распространяться налог на роскошь в Казахстане Фото: pixabay
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании в Сенате сообщил, что налог на роскошь в основном коснется дорогостоящего импортного имущества. Взимать его будут при ввозе в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Министр напомнил, что облагать налогом на роскошь будут в основном дорогостоящие транспортные средства, летательные аппараты, находящиеся в частной собственности, а также дорогостоящие объекты недвижимости.

"Предлагается введение акцизов на дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости. Предлагается увеличение ставок налога на яхты, частные самолеты. Установление высоких ставок налога в случае превышения совокупной стоимости всех объектов ФЛ предела в 130 тысяч МРП".Алибек Куантыров

Кроме того, предлагается установить компетенцию местных исполнительных органов по установлению "коэффициента роскоши" для дорогостоящих объектов недвижимости.

"Налог на роскошь касается больше потребления дорогостоящих видов имущества, которые в основном являются импортными. Повышенное налогообложение будет при их регистрации, при их ввозе на территорию Казахстана".Алибек Куантыров

В сентябре министр говорил, что налогом будут облагать и премиальный алкоголь.

Налог на роскошь в Казахстане планируют ввести с 2024 года. В ведомстве сейчас работают над повышением налогообложения предметов роскоши. Речь не идет об отдельном, едином налоге. Это будет дополнительное налогообложение отдельных категорий товаров через акцизы и налог на имущество.

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