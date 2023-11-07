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Худший урожай пшеницы за три года собрали в Казахстане

Худший урожай пшеницы за три года собрали в Казахстане Фото: Zakon.kz / Павел Михеев
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 7 ноября объявил о завершении уборочной кампании в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Сапаров сообщил, что 2023 год выдался непростым для аграриев. На смену жаре в отдельных регионах пришли продолжительные проливные дожди, которые длились более 25 дней в основных зерносеющих регионах. Уровень выпавших осадков в три раза превысил среднегодовой показатель.

"В целом общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 24 млн га, что больше на 652 тыс. га по сравнению с 2022 годом. Из них площадь уборки зерновых составляет 17,1 млн га. На сегодняшний день уборка зерновых на стадии завершения во всех регионах страны. По данным акиматов областей, убрано 16,9 млн га (или 98,7%), при средней урожайности 9,7 ц/га намолочено 16,4 млн тонн зерна в первоначальном весе, в том числе 11,4 млн тонн пшеницы (урожайность 8,6 ц/га)", – сказал министр.

Площади уборки пшеницы составляют 13,4 млн га. Урожай оказался хуже, чем в 2022-м (16,4 млн тонн) и 2021-м (11,8 млн тонн) годах. Всему виной плохая погода и ливни.

"Несмотря на плохие погодные условия, объем ожидаемого валового сбора зерна составляет 16 млн тонн (пшеницы – 11,3 млн тонн). С учетом переходящих остатков зерна в объеме 3 млн тонн (по состоянию на 1 октября), этого более чем достаточно для полного обеспечения страны хлебом, мукой и макаронами", – заверил глава МСХ.

По данным министра, масличные культуры собрали на 1,9 млн га (68%). При средней урожайности 8,4 ц/га собрали 1,6 млн тонн маслосемян. Подсолнечника при средней урожайности 11,6 ц/га намолотили 747,5 тыс. тонн. Картофель полностью убрали с площади 168,8 тыс. га, валовой сбор составил 3,5 млн тонн при урожайности 206,4 ц/га. Овощные культуры убрали с площади 162,4 тыс. га, валовой сбор составил 4,3 млн тонн при урожайности 263,7 ц/га.

Глава МСХ не в первый раз говорит о проливных дождях как о главной причине проблем с урожаем. В сентябре он уже предупреждал, что из-за ливней в 2023 году в Казахстане соберут меньше пшеницы, чем обычно.

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