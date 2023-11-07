Чем может грозить плохой урожай пшеницы в Казахстане

7 ноября министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров объявил о не очень успешном завершении уборочной кампании в Казахстане. Zakon.kz разбирался, какие события повлияли на такие результаты и какие последствия они могут возыметь.

По словам Айдарбека Сапарова, 2023 год выдался непростым для аграриев. На смену жаре в отдельных регионах пришли продолжительные проливные дожди, которые длились более 25 дней в основных зерносеющих регионах. Как итог — страна получила худший урожай пшеницы за последние три года.

Между тем премьер-министр Алихан Смаилов успокоил население: несмотря на удручающий показатель, без хлеба мы не останемся.

"Из поступившей на элеваторы пшеницы порядка 40% отнесено к неклассной. Но казахстанцы без хлеба не останутся. С учетом переходящих остатков прошлого года собранного урожая будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. (...) На внутреннем рынке зерна проблем не должно быть. Стабильность наличия муки и хлеба обеспечена через запасы Продкорпорации и региональные стабфонды", — заверил Смаилов.

И добавил: фермерам оказали необходимую поддержку со стороны государства. В частности, установлены справедливые закупочные цены. Проведена пролонгация кредитов и займов без применения штрафных санкций. Выделено льготное дизельное топливо, в том числе для сушки зерна. Принимаются меры по исполнению обязательств в полном объеме по выплате субсидий. Уже выделены первые 30 млрд. тенге на субсидии по линии растениеводства. Кроме того, принято решение о выделении средств для осуществления прямого закупа пшеницы.

Предыстория

За взглядом "изнутри" редакция обратилась к главе крестьянского хозяйства в Костанайской области Сергею Кошкодану.

Сергей выделил следующие причины пшеничного провала:

засуха;

осадки;

нашествие саранчи;

нашествие сайгаков.

Остановимся на последних двух.

В начале июля 2023 года стало известно о засилье вредоносных насекомых на полях Костанайской области.

Чиновники рапортовали о трудностях химических обработок полей, погодные условия то и дело вставляли палки в колеса. Назывались цифры: под удар попали более 445 тысяч гектаров, что превышает порог экономической вредоносности на 266,118 тысяч га.

Кроме того, сообщалось, что в регионе насекомые попортили 10 тысяч га посевов. Впрочем, эту информацию вскоре опроверг Минсельхоз — в ведомстве, сославшись на местных фермеров, насчитали всего 500 га посевов ячменя.

Через некоторое время неприятное соседство докучало уже Актюбинской области. Прожорливая живность атаковала сразу три сельских округа Иргизского района. Сельчане пытались донести: в конечном итоге пострадает не только урожай, но и скот, рискующий уступить наглым гостям собственный корм.

Комментируя ситуацию, фермер Бексултан Сандибеков заявил: момент, когда усатого врага еще можно было остановить, к сожалению, упустили, ведь насекомые успели встать на крыло. Он прогнозировал, что "пожинать плоды" набега земледельцам придется еще долго, а ни о какой прибыли не будет и речи.

Любопытным наблюдением, возымевшим особенное значение сейчас, тогда поделился уже знакомый нам Сергей Кошкодан. Так, на каждом из его полей — по 10 га — обнаружились значительные повреждения пшеницы.

"Это значит, там растения не восстановятся, урожая не будет. Сейчас пока "цветочки", но на следующий год, наверное, будет посложнее: саранча отложила яйца на полях, и новые особи будут опаснее, все поедят", — сказал аграрий.

Понесет ли ощутимые потери урожай следующего года, покажет время.

А пока вернемся в сентябрь текущего. Тогда фермеры пожаловались на вредителей покрупнее — сайгаков. Животные "заглянули на огонек", оставив после себя ущерба на миллионы тенге. Пшеницей непуганые копытные тоже вволю угостились и насладились. Конечно, под влиянием множащихся жалоб их все же "взяли за рога", но утраченного за период сайгачьего статуса-кво было не вернуть.

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Что мы имеем на сегодняшний день?

"На полях, попавших под саранчу, сайгу, засуху и осадки, я успел собрать процентов 20 урожая. Но даже эта пшеница — неклассная, она не ценится. Ситуация сложная. Но фермеры уже привыкли к тому, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих", — отвечает Сергей Кошкодан.

Последствия

Известный казахстанский политолог Талгат Калиев взглянул на проблему с более глобальной точки зрения. По его словам, в связи с известными событиями на мировом рынке сократились поставки зерна из России и Украины. А Казахстан, сложись звезды иначе, мог бы заместить определенные объемы зерна, которые мировой рынок недополучил, и, соответственно, влиять на стабилизацию цен. Но — увы.

"В связи с этим спрос на мировом рынке, безусловно, будет расти, и это повлечет за собой ожидаемый рост цен. На этом фоне низкий урожай в Казахстане может сыграть злую шутку. С одной стороны, мы тоже являемся поставщиками зерна на мировые рынки. Соответственно, наши экспортеры заинтересованы поставлять больше на внешний рынок, чем на внутренний. Но вместе с тем у нас есть обязательства по обеспечению запасов зерна, достаточных для продовольственной безопасности. Поэтому я думаю, что правительство данный вопрос мониторит и запасы соответствующие обеспечит. При необходимости, возможно, будут введены ограничения на экспорт", — считает спикер.

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Он подчеркнул, что под хлебом, стоимость которого контролируется, подразумевается базовая булка. Весь широкий ассортимент хлебобулочных изделий под сдерживающие механизмы не подпадает. Кроме того, в зоне риска удорожания находится мука и...много чего еще. Даже яйца в магазинах, с высокой долей вероятности, вдруг стали "позолоченными" ввиду низкой урожайности — держим в уме зерновые культуры, входящие в состав кормов для птиц и животных.

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"Рост цен на продовольствие будет влиять на рынок услуг. Вплоть до подорожания работы парикмахеров, таксистов. Если повысятся цены на продовольствие, повысятся и на все остальное", — объяснил Калиев.

Какая связь? Как отметил экономист Арман Бейсембаев, согласно результатам проведенного исследования, более половины своих доходов казахстанцы тратят на еду. То есть, чем обременительнее для кошелька еда, тем больше средств потребуется людям на ее приобретение и тем недемократичнее подпрыгнет прайс.

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Причем основу продуктовой корзины населения составляют не заморские деликатесы, а как раз мучные изделия, крупы, мясо.

Такая вот нехитрая математика. Такая "теория рукопожатий" от ценника под батоном в супермаркете до аппетитов отечественной сферы услуг.