#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
455.86
528.84
5.25
Политика

Президент встретился с новым министром экологии: что Токаев поручил Куантырову

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 16:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 4 сентября 2026 года, принял нового министра экологии и природных ресурсов Алибека Куантырова, сообщает Zakon.kz.

Подробности встречи раскрыли в Telegram-канале Акорды:

"В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев определил ключевые задачи министерства, поручив обеспечить дальнейшее восстановление лесных массивов, развитие инфраструктуры национальных парков, формирование экономики замкнутого цикла за счет переработки отходов".

Особое внимание было уделено перспективам строительства заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте с последующим масштабированием такого опыта в других регионах.

Также подчеркнута важность повышения экологической культуры и дальнейшей эффективной реализации инициативы "Таза Қазақстан".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 16:00
Алибек Куантыров стал новым министром экологии Казахстана

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Армана Кырыкбаева, который вступил в эту должность 3 сентября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Назначен вице-министр экологии и природных ресуров
12:00, 21 февраля 2024
Назначен вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана
Алибек Куантыров, министр
12:25, 03 сентября 2026
Алибек Куантыров стал новым министром экологии Казахстана
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, МЭПР РК
19:22, 01 ноября 2024
Министр экологии и природных ресурсов обвинил акиматы в расхлябанности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аблайхан Жусупов (в синем) в финале чемпионата мира IBA-2025
16:13, Сегодня
10 лучших боксёров мира в любителях от Boxrec: в топе 5 узбеков и один казахстанец
Таеквондо
15:55, Сегодня
Казахстан объявил состав на этап мирового Гран-при по таеквондо
Елена Рыбакина
15:39, Сегодня
Видеообзор яркой победы Елены Рыбакиной во втором круге US Open
Арбитры Денис Тевяшов и Марат Искаков отстранены после матча &quot;Кайсар&quot; - &quot;Окжетпес&quot;
15:18, Сегодня
Арбитры Денис Тевяшов и Марат Искаков отстранены после матча "Кайсар" - "Окжетпес"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: