Президент встретился с новым министром экологии: что Токаев поручил Куантырову

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 4 сентября 2026 года, принял нового министра экологии и природных ресурсов Алибека Куантырова, сообщает Zakon.kz.

Подробности встречи раскрыли в Telegram-канале Акорды:

"В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев определил ключевые задачи министерства, поручив обеспечить дальнейшее восстановление лесных массивов, развитие инфраструктуры национальных парков, формирование экономики замкнутого цикла за счет переработки отходов".

Особое внимание было уделено перспективам строительства заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте с последующим масштабированием такого опыта в других регионах.

Также подчеркнута важность повышения экологической культуры и дальнейшей эффективной реализации инициативы "Таза Қазақстан".

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Ранее Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Армана Кырыкбаева, который вступил в эту должность 3 сентября 2026 года.