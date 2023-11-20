Улытауская область стала интересной для инвесторов

Аким области Улытау Берик Абдыгалиулы на брифинге в СЦК 20 ноября сообщил о планах привлечь к 2027 году в экономику региона 1,4 трлн тенге, в том числе 1,2 трлн тенге частных инвестиций. По его словам, регион становится интересным для инвесторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Берик Абдыгалиулы сообщил, что принятие комплексного плана развития региона на пять лет стало одним из механизмов, позволяющих увеличить приток инвестиций.

"С начала реализации комплексного плана в экономику области привлекли 247 млрд тенге. Исполнение комплексного плана находится на постоянном контроле. К 2027 году в экономику будет привлечено 1,4 трлн тенге, в том числе 1,2 трлн тенге частных инвестиций", – отметил аким региона.

При этом Берик Абдыгалиулы указал, что экономику области постепенно диверсифицируют.

"Если отдельно остановиться на промышленном секторе экономики, несмотря на то, что имеется небольшое снижение в производстве рафинированной меди, наблюдается рост производства деревянных изделий в 5,5 раза, текстильных изделий в два раза, напитков – в 2,5 раза, электрического оборудования – в 2,6 раза. Это говорит о постепенной диверсификации экономики региона и имеющемся потенциале развития данных секторов промышленного производства", – сообщил Берик Абдыгалиулы.

Одно из направлений диверсификации экономики – инвестиционная деятельность.



"Вложение инвестиций в основной капитал увеличилось в 1,2 раза и составило порядка 153 млрд тенге. С начала года введен кирпичный завод мощностью 20 млн штук кирпичей в год, что позволит на 20% снизить зависимость области от привозной строительной продукции. Продолжается реализация трех объектов с общим объемом инвестиций свыше 10 млрд тенге. До 2027 года сформирован пул из 15 инвестпроектов на сумму 760 млрд тенге с созданием 2000 новых рабочих мест. При этом регион становится интересным не только по традиционным видам деятельности, связанным с недропользованием. Появляются новые проекты, такие как развитие возобновляемых источников электроэнергии, проекты в сфере агропромышленной деятельности и ряд других", – подчеркнул аким Улытауской области.

По его данным, в регионе в ближайшие два-три года построят завод по производству металлических конструкций для башен ветроэлектростанций. Это сделает регион самодостаточным в этом виде энергии и позволит занять свою нишу в экспорте электроэнергии.

"В прошлом месяце мы подписали соответствующий меморандум с казахстанским инвестором и их китайским партнером – крупным холдингом SinoHydro, а также заложили капсулу на месте строительства завода", – напомнил Берик Абдыгалиулы.

В сфере агропромышленного комплекса предусмотрена реализация шести инвестпроектов общей стоимостью 7 млрд тенге с созданием свыше 230 новых рабочих мест.



Речь идет о животноводческом комплексе на 10 тысяч голов скота с убойным цехом в Жанаркинском районе, птицефабрике по производству мяса птицы в Жезказгане, убойном цехе по переработке мяса птицы в Сатпаеве, модернизации мукомольного комплекса в Жезказгане, выращивании картофеля и овощей на площади не менее 400 га, а также внедрении засухоустойчивых кормовых культур с созданием кормовых севооборотов на площади 100 га.

Реализация этих проектов, уверен глава региона, позволит на 30% обеспечить внутренний рынок мясом птицы, молочной продукцией, картофелем и овощной продукцией.

Кроме того, для стабилизации цен в области сформировали региональный стабилизационный фонд. Для работы стабфонда выделили 1,6 млрд тенге, закупили более 4,5 тыс. тонн продуктов.

Ранее аким Улытауской области оценил среднемесячную зарплату в регионе.