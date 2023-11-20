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Аким Улытауской области: Средняя зарплата в регионе превысила 470 тысяч тенге

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы на брифинге в СЦК 20 ноября рассказал о социально-экономическом развитии региона, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Берик Абдыгалиулы заявил, что среднемесячная заработная плата в Улытауской области выросла до 471,3 тыс. тенге. Это в 1,3 раза выше среднереспубликанского показателя. По величине среднемесячной зарплаты Улытауская область занимает третье место в республике.

Аким отметил, что главный вектор развития экономики области – это промышленность. Ее доля в валовом региональном продукте (ВРП) превышает 60%.
"Объем ВРП на душу населения является одним из самых высоких, четвертое место в стране, и составляет 3,4 млн тенге. Это на 29,6% выше среднереспубликанского показателя. По итогам года ожидаем, что объем на душу населения составит 7,5 млн тенге", – заявил аким.
В начале ноября Бюро национальной статистики сообщало, что среднемесячная зарплата в Казахстане превысила 350 тысяч тенге.

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