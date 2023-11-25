Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смаилов призвал зарубежные компании инвестировать в казахстанские проекты

Алихан Смаилов Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов, на котором призвал зарубежные компании инвестировать в казахстанские проекты, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что перед правительством Казахстана стоит амбициозная задача – увеличить объем экономики в два раза к 2029 году – до 450 млрд долларов.

"За этот период мы планируем привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, в том числе за счет внедрения принципов ESG. Для достижения этих целей нами принимаются системные меры по улучшению инвестиционного климата страны", – сказал он.
Алихан Смаилов

Фото: пресс-служба правительства РК

По его словам, темой следующего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов будет: "Новая индустриализация Казахстана".

"Глава нашего государства в своем Послании народу Казахстана отметил важность формирования промышленного каркаса страны. Правительство нацелено на увеличение объема инвестиций, трансферт передовых технологий, локализацию производств и создание кластеров высокого передела. Основной упор будет сделан на ускоренном развитии обрабатывающего сектора", – отметил Алихан Смаилов.
Совет иностранных инвесторов

Фото: пресс-служба правительства РК

Для этого сформированы законодательная база и институциональная среда. В частности, принят закон "О промышленной политике" и образовано новое министерство промышленности и строительства.

"Правительство предпримет все необходимые меры по сохранению динамики роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Призываем наших иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане", – добавил глава правительства.
Совет иностранных инвесторов

Фото: пресс-служба правительства РК

По итогам обсуждения премьер подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны правительством. 

"За эти годы совместными усилиями мы запустили новые производства, реализовали крупные проекты, а самое главное – создали тысячи рабочих мест. Убежден, что наше сотрудничество будет неуклонно развиваться, принося взаимную пользу и открывая огромные перспективы. Правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации новых совместных проектов", – заверил премьер-министр.
Алихан Смаилов

Фото: пресс-служба правительства РК

Совет иностранных инвесторов является консультативно-совещательным органом при президенте Казахстана. Главная задача Совета – разработка рекомендаций и предложений по определению основных направлений инвестиционной политики Казахстана, улучшению инвестиционного климата и совершенствованию нормативной правовой базы об инвестициях. В настоящее время в состав Совета входят руководители 33 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций.

Читайте также

Кто будет отвечать за возврат 1,5 трлн тенге в ЕНПФ
Кто будет отвечать за возврат 1,5 трлн тенге из ЕНПФ, рассказали в Нацбанке
Бизнес-омбудсмен ответил на критику в адрес предприятий по установке автоматической системы мониторинга
Бизнес-омбудсмен ответил на критику в адрес предприятий по установке автоматической системы мониторинга
Передачу АМТ новому инвестору завершат до конца ноября
Смаилов: Решение о новом акционере АМТ примут до конца ноября
Тамила Языкова
Правительство РК Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
снег с дождем обещают в городе
Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Девятимесячный сын Али Окапова "ответил" хейтерам своего папы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления