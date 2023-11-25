Смаилов призвал зарубежные компании инвестировать в казахстанские проекты

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов, на котором призвал зарубежные компании инвестировать в казахстанские проекты, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что перед правительством Казахстана стоит амбициозная задача – увеличить объем экономики в два раза к 2029 году – до 450 млрд долларов.

"За этот период мы планируем привлечь не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций, в том числе за счет внедрения принципов ESG. Для достижения этих целей нами принимаются системные меры по улучшению инвестиционного климата страны", – сказал он.

Фото: пресс-служба правительства РК

По его словам, темой следующего пленарного заседания Совета иностранных инвесторов будет: "Новая индустриализация Казахстана".

"Глава нашего государства в своем Послании народу Казахстана отметил важность формирования промышленного каркаса страны. Правительство нацелено на увеличение объема инвестиций, трансферт передовых технологий, локализацию производств и создание кластеров высокого передела. Основной упор будет сделан на ускоренном развитии обрабатывающего сектора", – отметил Алихан Смаилов.

Фото: пресс-служба правительства РК

Для этого сформированы законодательная база и институциональная среда. В частности, принят закон "О промышленной политике" и образовано новое министерство промышленности и строительства.



"Правительство предпримет все необходимые меры по сохранению динамики роста экономики и улучшению инвестиционного климата. Призываем наших иностранных партнеров инвестировать в проекты в Казахстане", – добавил глава правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

По итогам обсуждения премьер подчеркнул, что все озвученные предложения и рекомендации будут проработаны правительством.



"За эти годы совместными усилиями мы запустили новые производства, реализовали крупные проекты, а самое главное – создали тысячи рабочих мест. Убежден, что наше сотрудничество будет неуклонно развиваться, принося взаимную пользу и открывая огромные перспективы. Правительство Казахстана готово к углублению инвестиционных связей и реализации новых совместных проектов", – заверил премьер-министр.

Фото: пресс-служба правительства РК

Совет иностранных инвесторов является консультативно-совещательным органом при президенте Казахстана. Главная задача Совета – разработка рекомендаций и предложений по определению основных направлений инвестиционной политики Казахстана, улучшению инвестиционного климата и совершенствованию нормативной правовой базы об инвестициях. В настоящее время в состав Совета входят руководители 33 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций.

