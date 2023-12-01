Экономическое и инвестиционное развитие Алматинской области: как построить самую эффективную модель

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Алматинская область является одним из ключевых регионов в стране с развитой инфраструктурой и благоприятной экономической средой. Об этом в ходе встречи с населением 1 декабря 2023 года заявил глава региона Марат Султангазиев, сообщает Zakon.kz.

Аким отметил, что на текущий момент объем инвестиций в области увеличился на 11% и составил 519,2 млрд тенге. "В Алматинской области ведется активная работа по привлечению инвесторов и созданию условий для успешного экономического развития. Регион обладает значительным потенциалом. Благоприятное географическое положение, разнообразная инфраструктура и ресурсы создают перспективы для успешного развития различных секторов экономики, от промышленности до туризма", – подчеркнул Марат Султангазиев. В рамках выступления аким области добавил, что в ходе реализации инвестиционных проектов принимаются активные меры государственной поддержки, включая подведение инфраструктуры, выделение земельных участков, предоставление субсидий и государственных грантов. Также аким области отметил, что специалисты Регионального центра развития Алматинской области осуществляют полное сопровождение проектов и оказывают помощь в подготовке и разработке документации для включения проектов в единую карту индустриализации. Читайте также В Минфине подробно рассказали о регулировании деятельности майнеров О проблемах казахстанских бизнесменов рассказал сенатор Еще одна крупная казахстанская компания резко сократила добычу нефти

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