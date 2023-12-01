Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экономическое и инвестиционное развитие Алматинской области: как построить самую эффективную модель

Экономическое и инвестиционное развитие Алматинской области: как построить самую эффективную модель Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Алматинская область является одним из ключевых регионов в стране с развитой инфраструктурой и благоприятной экономической средой. Об этом в ходе встречи с населением 1 декабря 2023 года заявил глава региона Марат Султангазиев, сообщает Zakon.kz.

Аким отметил, что на текущий момент объем инвестиций в области увеличился на 11% и составил 519,2 млрд тенге.

"В Алматинской области ведется активная работа по привлечению инвесторов и созданию условий для успешного экономического развития. Регион обладает значительным потенциалом. Благоприятное географическое положение, разнообразная инфраструктура и ресурсы создают перспективы для успешного развития различных секторов экономики, от промышленности до туризма", – подчеркнул Марат Султангазиев.

В рамках выступления аким области добавил, что в ходе реализации инвестиционных проектов принимаются активные меры государственной поддержки, включая подведение инфраструктуры, выделение земельных участков, предоставление субсидий и государственных грантов.

Также аким области отметил, что специалисты Регионального центра развития Алматинской области осуществляют полное сопровождение проектов и оказывают помощь в подготовке и разработке документации для включения проектов в единую карту индустриализации.

Читайте также

Казахстан майнинг Сенат
В Минфине подробно рассказали о регулировании деятельности майнеров
Казахстан Сенат бизнес
О проблемах казахстанских бизнесменов рассказал сенатор
Еще одна крупная казахстанская компания резко сократила добычу нефти
Еще одна крупная казахстанская компания резко сократила добычу нефти
Динара Халдарова
Султангазиев Марат Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане
Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: