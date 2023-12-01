Марат Султангазиев высказался о роли МСБ в экономическом развитии Алматинской области

Аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе брифинга в СЦК 1 декабря 2023 года заявил, что малые и средние предприятия играют одну из ключевых ролей в экономическом развитии региона, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, что по итогам первого полугодия субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции на 1,5 трлн тенге.

По его словам, в текущем году уровень налоговой базы МСЮ составил 219,4 млрд тенге, что на 15% выше показателей аналогичного периода 2022 года.

В ходе выступления Марат Султангаиев отметил, что в настоящее время в сегменте малого и среднего бизнеса трудоустроены порядка 240 тыс. жителей области, при этом общее число предприятий превышает 136 тыс.

Глава региона отметил, что только в текущем году свыше 26 тыс. граждан решили открыть собственное дело.

Вместе с тем аким области рассказал о мерах государственной поддержки оказываемой субъектам МСБ.

"Инициативы жителей в развитии малого и среднего бизнеса активно поддерживаются государством. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в текущем году выделено 28,9 миллиарда тенге. На данный момент 371 субъект МСБ получил льготные процентные ставки, 235 получили частичное гарантирование, выдано 272 микрокредита и предоставлены 360 грантов для начала собственного дела, в том числе для молодых предпринимателей. Этот сектор экономики стал основой для области, охватывая почти все сферы экономической активности", – поделился Марат Султангаиев.

Ранее он заявил, что Алматинская область является одним из ключевых регионов в стране с развитой инфраструктурой и благоприятной экономической средой. Подробности здесь.