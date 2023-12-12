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Новые меры поддержки бизнеса анонсировал президент

Новые меры поддержки бизнеса анонсировал президент Фото: pexels
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на вручении премии "Алтын Сапа" рассказал, какие дополнительные меры поддержки получит казахстанский бизнес, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что сфера бизнеса динамично развивается в Казахстане. Так, по его данным, доля малого и среднего бизнеса превысила 36% валового внутреннего продукта. Количество людей, работающих в этой области, достигло 4,3 миллиона, что составляет 45% трудоспособных граждан страны.

Он также отметил, что системной перезагрузке отношений между бизнесом и государством будет содействовать разрабатываемый сейчас новый Налоговый кодекс, так как в нем закладывается переход фискальных органов на сервисную модель администрирования.

"Планируется на 30% снизить налоговую отчетность для субъектов бизнеса. Количество налоговых платежей будет оптимизировано как минимум на 20%. Отменяются расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, а также расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее одного миллиона тенге. Блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности", – отметил президент.

Между тем, по словам Касым-Жомарта Токаева, наряду с сохранением действующих стимулов развития бизнеса, будут приняты дополнительные меры поддержки.

"Уверен, что понятная и предсказуемая налоговая политика придаст мощный импульс экономическому росту. Государство открывает возможности для развития всех видов бизнеса. Не останутся без внимания ни крупные проекты, ни малые предприятия. Каждый гражданин должен иметь возможность зарабатывать благодаря своим способностям и добросовестному труду. Поэтому мы всегда поддерживаем инициативных и деловых граждан", – заявил президент.

При этом он отметил, что работа по индустриализации ведется в последние годы высокими темпами. В прошлом году объем экспорта обрабатывающей промышленности превысил 26 миллиардов долларов.

"Это рекордный показатель. В прошлом году в эту отрасль привлечено 1,5 триллиона тенге инвестиций. Созданы максимальные условия для развития перерабатывающих предприятий. В результате сумма налогов, уплачиваемых в республиканский бюджет, выросла в 5 раз. Таким образом, представители бизнеса стали надежными партнерами государства. Мы в этом году начали переходить на новую экономическую модель. Прежде всего, наша экономика должна основываться на принципе справедливости. Поэтому необходимо обратить внимание на ряд важных вопросов", – резюмировал глава государства.

12 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал по какому принципу в страну должны привлекаться инвестиции.

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