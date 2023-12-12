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Законодательство РК

Ноль бюрократии: Токаев призвал к конкретным действиям

Токаев призвал избавиться от бюрократии Фото: akorda.kz
На церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз" президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с важным заявлением о поддержке бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 12 декабря, на церемонии награждения глава государства сделал важное заявление о поддержке бизнеса и привлечении инвестиций в Казахстане.

"В привлечении инвестиций главным должен стать принцип "ноль бюрократии – максимум конкретных действий". От государственного аппарата требуется постоянный фокус внимания на конечные результаты", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что в соответствии с его поручением инвесторов, вкладывающих средства в обрабатывающий сектор, с 2024 года освободят от уплаты налогов в течение трех лет.


"Эти системные меры носят беспрецедентный и решительный характер. Иначе в условиях жесткой международной конкуренции за инвестиции нам будет сложно добиться намеченных целей", – отметил глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подход к господдержке бизнеса в Казахстане.

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