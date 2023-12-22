Крупное месторождение газа начали разрабатывать в Западно-Казахстанской области

В ЗКО ввели в промышленную эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское". Здесь будут добывать природный газ и конденсат, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 22 декабря, месторождение "Рожковское" открыли еще в 2008 году. До 2040 года здесь планируют добыть 14,2 млрд м³ газа и 7,1 млн тонн конденсата. Разрабатывать месторождение будет совместное предприятие с участием "КазМунайГаза" (50%), венгерской MOL Group (27,5%) и китайской Sinopec (22,5%). Инвестиции в проект уже составили 534 млн долларов.

"Ожидается, что благодаря разработке месторождения "Рожковское" Национальный фонд РК пополнится на 501 млрд тенге, местный бюджет – на 110 млрд тенге. Кроме того, акционеры планируют направить не менее 3,1 млрд тенге на социально-экономическое развитие региона, а также ежегодно в рамках контрактных обязательств выделять 1% от суммы инвестиций на обучение казахстанских кадров", – сообщили в пресс-службе правительства.





Фото: primeminister.kz

Сырье, которое добудут на месторождении, направят на переработку на предприятие компании "Жаикмунай".



В запуске добычи газа по телемосту принял участие премьер-министр Алихан Смаилов. Он отметил, что проект имеет стратегическое значение и направлен на исполнение поручения президента по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых месторождений газа. По словам премьера, в среднесрочной перспективе в Казахстане планируют запустить еще несколько газовых проектов, в том числе "Урихтау Центральный" (Актюбинская область), "Западная Прорва" (Атырауская область) и "Каламкас" (Мангистауская область).





Фото: primeminister.kz

"Они в совокупности дадут прирост добычи в объеме свыше 2 млрд кубометров в год. Совместно с международными компаниями прорабатываются еще 12 перспективных геологоразведочных проектов, а также проекты доразведки действующих месторождений", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил к 2030 году довести объем производства товарного газа в стране до 30 млрд м³. Для этого построят новые газоперерабатывающие заводы на месторождениях "Кашаган" и "Карачаганак", а также в Жанаозене.



"В мае мы запустили месторождение "Аксай Южный", в начале декабря – месторождение "Восточный Урихтау". Завершаем текущий год вводом в эксплуатацию месторождения "Рожковское". Проект положительно повлияет на дальнейшее социально-экономическое развитие Западно-Казахстанской области. Доля местного содержания в работах и услугах составила не менее 74%", – добавил председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.





Фото: primeminister.kz

На мероприятии в режиме телемоста также выступили вице-президент MOL Group Жомбор Мартон из Будапешта и председатель правления Sinopec International Petroleum Exploration & Production Corporation Го Юэлян из Пекина. Жомбор Мартон отметил, что подготовку к разработке месторождения "Рожковское" провели качественно и в срок.



"Наши компании нашли правильные пути для эффективной совместной работы. Это позволило раскрыть потенциал данного месторождения. Предстоит еще много работы. Нам очень приятно вступать в этот новый этап вместе с нашими казахстанскими и китайскими партнерами, зная, что мы можем положиться на их профессионализм". Жомбор Мартон

Го Юэлян поблагодарил правительство РК за поддержку в реализации проекта и подчеркнул, что главным приоритетом при разработке месторождения "Рожковское" станет соблюдение высочайших стандартов в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что месторождение никеля и кобальта с запасами на 5,6 трлн тенге вернули в собственность Казахстана.