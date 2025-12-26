#Казахстан в сравнении
Экономика и бизнес

Новое крупное газовое месторождение запустили на юге Казахстана

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 22:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
АО "НК QazaqGaz" 26 декабря запустило в промышленную эксплуатацию газовое месторождение Барханная, входящее в Амангельдинскую группу месторождений, сообщает Zakon.kz.

Официальный старт проекту дал председатель правления компании Алибек Жамауов. Церемония прошла в формате телемоста.

Проект реализован в рамках дорожной карты по расширению ресурсной базы газа, утвержденной Министерство энергетики Казахстана. В компании отмечают, что ввод месторождения позволит создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Совокупный объем налоговых выплат и контрактных обязательств оценивается в 18,6 млрд тенге.

"Запуск месторождения Барханная – результат системной работы по наращиванию собственной ресурсной базы газа и важный вклад в укрепление энергетической безопасности страны", – заявил Жамауов.

В рамках подготовки к запуску подразделение QazaqGaz "Разведка и добыча" завершило обустройство месторождения, включая строительство пункта сбора газа и газопровода Барханная – Амангельды. Кроме того, была расконсервирована ранее пробуренная скважина Б-5 и пробурена эксплуатационная скважина Б-6, которая в настоящее время проходит этап освоения.

В декабре правительство одобрило перевод земель из лесного фонда в промышленную категорию, что позволило завершить юридические и инфраструктурные процедуры, необходимые для начала добычи.

Ожидается, что объем добычи газа на месторождении составит около 30 млн куб. м в 2026 году. Пиковый уровень добычи, по оценкам компании, достигнет порядка 65 млн куб. м к 2028 году.

А ранее о том, есть ли будущее у региона без нефти, рассказал аким Мангистауской области.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
