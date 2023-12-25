Казахстан стал лидером по росту ВВП среди стран Центральной Азии

Казахстан занимает первое место среди стран Центральной Азии по росту валового внутреннего продукта (ВВП). Объем ВВП страны превысил суммарные показатели Узбекистана, Беларуси, Грузии, Армении, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана, вместе взятых, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Finprom.kz 25 декабря со ссылкой на аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), на 2023 год объем ВВП Казахстана составит 259,3 млрд долларов. Это на 15% больше по сравнению с 2022 годом. Из стран СНГ показатель выше только у России.

"Экономисты МВФ прогнозируют, что к 2028 году ВВП Казахстана достигнет уже 354,7 млрд долларов – рост сразу на 36,8%, или на 95,4 млрд долларов, больше в стоимостном выражении, чем в текущем году. Это также самый весомый показатель среди стран региона, кроме РФ", – отмечает Finprom.





Инфографика Finprom.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу к 2029 году удвоить экономику Казахстана, увеличив ВВП до 450 млрд долларов. Для этого потребуется обеспечить стабильный экономический рост не менее чем на 6% в год, прежде всего за счет обрабатывающей промышленности.



По ВВП на душу населения Казахстан почти сравнялся с Россией и показывает результат почти в 13 тыс. долларов. Это в 11 раз больше, чем в Таджикистане, в 7,1 раза – чем в Кыргызстане, в 5,2 раза по сравнению с Узбекистаном. Годовой рост показателя прогнозируют на уровне 13,7%, а к 2028 году рост должен будет составить 29,9%. За последнее время единственным годом, когда ВВП Казахстана не рос, оказался "коронакризисный" 2020-й.

"Фактически предполагается, что ВВП на душу населения в Казахстане будет самым высоким среди всех стран Центральной Азии и СНГ, включая крупнейшую Россию, уже начиная с 2024 года", – говорится в публикации.





Инфографика Finprom.kz

Высоких показателей удалось достичь благодаря эффективным мерам государственной поддержки и развития реального сектора экономики. Речь идет о создании высокопроизводительных и экспортоориентированных предприятий с упором на обрабатывающую промышленность, малый и средний бизнес, а также о поддержке предпринимательства на всех уровнях.



"В целом, по прогнозам, увеличению ВВП в 2024-2028 годах будут способствовать рост в обрабатывающей промышленности (ежегодно в среднем на 4,9%) и АПК (в среднем на 4,5%) за счет реализации инвестиционных проектов. На фоне освоения инвестиций ожидается устойчивый рост в строительной отрасли (в среднем на 8,8%). Рост производства в реальном секторе будет способствовать развитию сферы услуг, которая составит 52-55% ВВП. Активность в отраслях будет обеспечиваться также развитием МСБ за счет оказания государством финансовой и нефинансовой поддержки", – пишет Finprom.

Таким образом, при продолжении выбранного курса на экономическое развитие амбициозную задачу нарастить объем экономики до 450 млрд долларов к 2029 году вполне можно выполнить, резюмируют аналитики.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch прогнозировало Казахстану рост ВВП на 5,1% по итогам 2023 года.