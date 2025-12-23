Казахстан становится ключевым инвестиционным хабом Евразии

По данным статистики, Казахстан ежегодно привлекает более 20 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитиков Micky’s Institute of Global Research and Development, несмотря на замедление мировой активности крупного бизнеса и существующих геополитических рисков, Казахстан продолжает сохранять приток иностранного капитала.

Количественный показатель

По данным Национального банка Казахстана, в среднем страна ежегодно привлекает свыше 20 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

На этом фоне приток прямых иностранных инвестиций в 2021 году составил 23,8 млрд долларов, в 2023 году – 23,9 млрд долларов, а в первом полугодии 2025 года в страну поступило 10,1 млрд долларов.

Это позволило экспертам Micky’s Institute of Global Research and Development прийти к мнению, согласно которому сейчас на Казахстан приходится около 60% всех иностранных инвестиций, направляемых в Центральную Азию.

Секрет привлекательности

Повышенную привлекательность Казахстана для иностранных инвесторов аналитики все чаще связывают с устойчивостью страны к существующим геополитическим вызовам и ее способностью без особых последствий реализовывать эффективные, в том числе и для иностранного бизнеса, реформы.

Этому феномену за рубежом даже название придумали – "инвестиционный цикл Токаева", который в свою очередь обусловлен более активным участием правительства, упрощением процесса принятия решений и перенаправлением иностранного капитала в несырьевые секторы экономики.

В основе инвестиционной привлекательности Казахстана также лежит и макроэкономическая устойчивость.

Так, несмотря на ослабление мировых сырьевых рынков и усиление геополитической напряженности, экономика страны в 2025 году сохранила темпы роста на уровне около 6%. Этот рост обеспечивался не только энергетическим сектором, но и развитием сферы услуг, реализацией масштабных инфраструктурных проектов, развитием логистики и инвестициями в возобновляемую энергетику.

Оценка со стороны

Добавляют привлекательности инвестиционному климату Казахстана и высокие показатели страны во многих международных рейтингах.

К примеру, в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD за 2025 год страна поднялась на 34-е место из 69 экономик, опередив Японию, Индию и Испанию.

В рейтинге стран мира по индексу эффективности электронного правительства ООН наша страна заняла 24-е место, а по качеству предоставляемых онлайн-услуг и вовсе вошла в десятку лучших стран мира по этому показателю.

Инвестиционная стратегия

Концепция инвестиционной политики на 2024-2029 годы делает акцент на стимулах, привязанных к результатам в таких секторах, как логистика, возобновляемая энергетика, обрабатывающая промышленность, агропереработка и цифровая инфраструктура.

Центральным пунктом инвестиционной стратегии страны является усиление институтов, которые отвечают за защиту инвесторов, арбитраж, налогообложение и финансовые услуги.

С 2023 года Инвестиционный штаб при правительстве республики поддержал более 210 проектов на сумму около 113 миллиардов долларов США и инициировал более 172 законодательных поправок для устранения административных барьеров и усиления защиты инвесторов.

В качестве примера его работы можно привести ввод в эксплуатацию в этом году завода по производству автомобилей бренда KIA, где было создано около 1,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, только за 2025-й были одобрены основные условия для Соглашений об инвестициях по 33 проектам на общую сумму порядка 11,87 трлн тенге.

Поддержка развития экономики

В рамках создания благоприятного инвестиционного климата Казахстан также провел реструктуризацию в институтах развития, чтобы поддержать развитие экономики, основанное на инвестициях.

На этом фоне национальный холдинг "Байтерек" трансформировали в инвестиционный и наделили дополнительными функциями по поддержке инфраструктурных, индустриальных и экспортоориентированных проектов.

Продолжилось и активное использование возможностей международного финансового центра "Астана", с помощью которого государство притягивает инвестиции через экосистему. Так, начиная с 2018 года через платформу МФЦА было привлечено около 19 млрд долларов инвестиций, а в 2025-м было объявлено о расширении программ налогового и инвестиционного резидентства.

Социально ориентированность

Казахстан уделяет большое внимание фискальной стабильности и социальному развитию, что, безусловно, находит положительный отклик у крупных иностранных инвесторов.

В этом случае расходы государственного бюджета на 2026 год запланированы на уровне около 27,3 трлн тенге, или около 14,8% от ВВП, при этом почти 39% выделяется на социальные расходы.

Подводя итог, аналитики Micky’s Institute of Global Research and Development пришли к выводу, что сочетание институциональных реформ, стимулов, цифровизации и фискальной стабильности продолжает делать из Казахстана ведущий инвестиционный центр на всем Евразийском пространстве.