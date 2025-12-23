Казахстан становится ключевым инвестиционным хабом Евразии
По данным аналитиков Micky’s Institute of Global Research and Development, несмотря на замедление мировой активности крупного бизнеса и существующих геополитических рисков, Казахстан продолжает сохранять приток иностранного капитала.
Количественный показатель
По данным Национального банка Казахстана, в среднем страна ежегодно привлекает свыше 20 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.
На этом фоне приток прямых иностранных инвестиций в 2021 году составил 23,8 млрд долларов, в 2023 году – 23,9 млрд долларов, а в первом полугодии 2025 года в страну поступило 10,1 млрд долларов.
Это позволило экспертам Micky’s Institute of Global Research and Development прийти к мнению, согласно которому сейчас на Казахстан приходится около 60% всех иностранных инвестиций, направляемых в Центральную Азию.
Секрет привлекательности
Повышенную привлекательность Казахстана для иностранных инвесторов аналитики все чаще связывают с устойчивостью страны к существующим геополитическим вызовам и ее способностью без особых последствий реализовывать эффективные, в том числе и для иностранного бизнеса, реформы.
Этому феномену за рубежом даже название придумали – "инвестиционный цикл Токаева", который в свою очередь обусловлен более активным участием правительства, упрощением процесса принятия решений и перенаправлением иностранного капитала в несырьевые секторы экономики.
В основе инвестиционной привлекательности Казахстана также лежит и макроэкономическая устойчивость.
Так, несмотря на ослабление мировых сырьевых рынков и усиление геополитической напряженности, экономика страны в 2025 году сохранила темпы роста на уровне около 6%. Этот рост обеспечивался не только энергетическим сектором, но и развитием сферы услуг, реализацией масштабных инфраструктурных проектов, развитием логистики и инвестициями в возобновляемую энергетику.
Оценка со стороны
Добавляют привлекательности инвестиционному климату Казахстана и высокие показатели страны во многих международных рейтингах.
К примеру, в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD за 2025 год страна поднялась на 34-е место из 69 экономик, опередив Японию, Индию и Испанию.
В рейтинге стран мира по индексу эффективности электронного правительства ООН наша страна заняла 24-е место, а по качеству предоставляемых онлайн-услуг и вовсе вошла в десятку лучших стран мира по этому показателю.
Инвестиционная стратегия
Концепция инвестиционной политики на 2024-2029 годы делает акцент на стимулах, привязанных к результатам в таких секторах, как логистика, возобновляемая энергетика, обрабатывающая промышленность, агропереработка и цифровая инфраструктура.
Центральным пунктом инвестиционной стратегии страны является усиление институтов, которые отвечают за защиту инвесторов, арбитраж, налогообложение и финансовые услуги.
С 2023 года Инвестиционный штаб при правительстве республики поддержал более 210 проектов на сумму около 113 миллиардов долларов США и инициировал более 172 законодательных поправок для устранения административных барьеров и усиления защиты инвесторов.
В качестве примера его работы можно привести ввод в эксплуатацию в этом году завода по производству автомобилей бренда KIA, где было создано около 1,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, только за 2025-й были одобрены основные условия для Соглашений об инвестициях по 33 проектам на общую сумму порядка 11,87 трлн тенге.
Поддержка развития экономики
В рамках создания благоприятного инвестиционного климата Казахстан также провел реструктуризацию в институтах развития, чтобы поддержать развитие экономики, основанное на инвестициях.
На этом фоне национальный холдинг "Байтерек" трансформировали в инвестиционный и наделили дополнительными функциями по поддержке инфраструктурных, индустриальных и экспортоориентированных проектов.
Продолжилось и активное использование возможностей международного финансового центра "Астана", с помощью которого государство притягивает инвестиции через экосистему. Так, начиная с 2018 года через платформу МФЦА было привлечено около 19 млрд долларов инвестиций, а в 2025-м было объявлено о расширении программ налогового и инвестиционного резидентства.
Социально ориентированность
Казахстан уделяет большое внимание фискальной стабильности и социальному развитию, что, безусловно, находит положительный отклик у крупных иностранных инвесторов.
В этом случае расходы государственного бюджета на 2026 год запланированы на уровне около 27,3 трлн тенге, или около 14,8% от ВВП, при этом почти 39% выделяется на социальные расходы.
Подводя итог, аналитики Micky’s Institute of Global Research and Development пришли к выводу, что сочетание институциональных реформ, стимулов, цифровизации и фискальной стабильности продолжает делать из Казахстана ведущий инвестиционный центр на всем Евразийском пространстве.