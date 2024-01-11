Каким будет уровень инфляции в Казахстане в ближайшие три года
В опросе приняли участие 10 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.
"В январе респонденты обновили ожидания на 2024 и 2025 годы, а также расширили прогнозный горизонт до 2026 года... Аналитики несколько улучшили прогноз инфляции на 2024 год с 8% до 7,5%, прогноз на 2025 год практически не изменился – 6,9%, при предыдущем прогнозе 7%. К концу прогнозного горизонта респонденты ожидают замедление инфляции до 5,8%".Пресс-служба Нацбанка РК
В НБК отметили, что сценарные условия по цене на нефть на 2024 и 2025 годы не претерпели существенных изменений.
По медианным ожиданиям респондентов, цена на нефть марки Brent в среднем сложится на уровне 80 долларов за баррель на всем прогнозном горизонте. Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохранились на уровне 4,5% и 5%, соответственно. В 2026 году ожидается рост ВВП на 4,2%.
Также сообщается, что респонденты повысили ожидания по базовой ставке на 2024 год до 13,5% в среднем по году, ранее – 12%. Прогнозы ставки на 2025 год сохранились на уровне 10%. В 2026 году респонденты не ожидают существенного снижения базовой ставки – прогноз составляет 9%.
Фото: nationalbank.kz
"Макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках", – отметили в пресс-службе Нацбанка РК.
С полным текстом макроэкономического опроса можно ознакомиться по ссылке.
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