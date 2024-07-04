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Каким будет курс тенге в 2025 и 2026 годах – прогнозы экспертов

Каким будет курс тенге в 2025 и 2026 годах – прогнозы экспертов, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 17:26 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 4 июля 2024 года, Национальный банк Казахстана (НБК) опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, сообщает Zakon.kz.

Параметрами опроса являются значение курса национальной валюты, цена на нефть марки Brent, рост экономики, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг.

Курс доллара к тенге

Согласно результатам опроса, в 2025 году курс доллара составит 474,8 тенге (в среднем за год 470,1 тенге), в 2026 году490 тенге (475,4 тенге).

Цена на нефть марки Brent

Из опроса следует, что сценарные условия по цене на нефть не претерпели изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году в среднем сложится на уровне 83,7 доллара за баррель, в 2025 и 2026 годах – на уровне 80 долларов за баррель.

ВВП

Медиана прогнозов по росту экономики Казахстана на 2024 год несколько снизилась – с 4,3 до 4,1%, тогда как на 2025-2026 годы она сохранилась на уровне 5 и 4,5%.

Инфляция

Прогноз инфляции на 2024 год улучшен с 8,5 до 8%. Инфляционные ожидания на 2025-2026 годы остались неизменными – на уровне 6,8 и 6%, соответственно.

Базовая ставка

Прогнозы экспертов по базовой ставке на текущий год повышены с 14 до 14,4% в среднем за год, на 2026 год – с 9,2 до 10%. Ожидания на следующий год практически не изменились и составляют 11%.

Каким будет курс тенге в 2025 и 2026 годах – прогнозы экспертов, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 17:26

Фото: nationalbank.kz

Состав участников макроэкономического опроса Нацбанка был расширен. В этот раз в опросе приняли участие 15 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. Опрос планируется проводить регулярно не менее четырех раз в год перед решениями по базовой ставке.

"Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Национального банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках", – напомнили в пресс-службе монетарного регулятора.

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На последней неделе июня 2024 года тенге существенно скорректировался. О том, почему продолжает падать курс нацвалюты и стоит ли ожидать его укрепления в июле, нам ранее рассказали аналитики.

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