Угольную генерацию хотят снизить в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 16 января рассказал о планах по снижению угольной генерации в объеме потребления электрической энергии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что при успешной реализации плана мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли структура установленной мощности по видам топлива к 2035 году складывается следующим образом:

ВИЭ – 24,4 %.

ГЭС – 10,8 %.

Газ – 25,8 %.

Уголь – 34,3%.

АЭС – 4,7 %.

"Значительное снижение доли угольной генерации в объеме потребления электрической энергии будет обеспечено за счет ввода возобновляемых, альтернативных источников энергии и газовой генерации. Тем самым к 2035 году планируется достижение углеродного офсета на уровне 44 млн тн СО2 в год", – сообщил министр.

Глава Минэнерго сообщил, что планом предусмотрено строительство новой генерации мощностью 6,7 ГВт.

"В рамках проведения аукционных торгов по отбору маневренной генерации предусмотрено строительство газовых станций в Актау, Атырау, Актобе, Тараз, Кызылорда, Шымкент общей мощностью 2,4 ГВт. В Жезказгане предусмотрено строительство новой ТЭЦ мощностью 500 МВт до конца 2029 года. Также на разных этапах ведется проработка крупномасштабных проектов мощностью 5 ГВт со стратегическими инвесторами", – заявил Саткалиев.

Указал он при этом на большой потенциал к развитию сектора ВИЭ.

"В рамках аукционов по отбору проектов ВИЭ Министерством был разработан и утвержден график проведения аукционных торгов на пятилетний период. Общая выставленная мощность на аукцион составила 6,7 ГВт, при этом по итогам проведенных торгов до конца 2027 года планируется ввести 592 МВт. Ожидаемый объем инвестиций до 2029 года составит более 18 трлн тенге. Реализация данных проектов позволит исключить дефицит в энергосистеме и позволит обеспечить ее необходимым резервом мощности", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

Отмечается, что планируемые объекты генерации рассредоточены по энергосистеме с целью обеспечения баланса в электрических мощностях и равномерной нагрузки на электрические сети.