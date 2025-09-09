#АЭС в Казахстане
Общество

Нарастить угольную генерацию намерены в Казахстане

Уголь, добыча угля, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 13:52 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на заседании правительства 9 сентября 2025 года рассказал о планах по наращиванию угольной генерации, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго указал на планы по развитию альтернативной энергетики и дальнейшему развитию угольной генерации на базе технологий "чистого" угля.

"При подтвержденных колоссальных запасах энергетического угля в 33,6 млрд тонн нецелесообразно полностью отказываться от имеющихся энергоисточников, работающих на угле. Строительство новых, а также модернизация действующих угольных станций будет базироваться на технологиях "чистого" угля, соответствующих экологическим требованиям и нормам с минимальным воздействием на экологию", – заверил он.

Ярким примером таких проектов, по его словам, являются ТЭЦ, которые планируется реализовать в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, а также крупных электростанций в городах Курчатове и Экибастузе.

8 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил, с учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане, особое внимание уделить развитию угольной энергетики с применением передовых технологий, гарантирующих ее экологическую чистоту.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
