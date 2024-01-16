Что казахстанцы покупают в Интернете

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства РК 16 января рассказал, какие товары казахстанцы чаше всего покупают через Интернет, сообщает Zakon.kz.

За одиннадцать месяцев 2023 года, по словам министра, объем электронной торговли в Казахстане составил порядка 2,2 трлн тенге, или 13% от розничного объема.



"Основные товары, реализованные через Интернет: товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, косметика, лекарственные препараты". Арман Шаккалиев

Министр добавил, что в Актобе и Атырау продолжат развивать фулфилмент-центры и сети бондовых складов. Это позволит размещать товары крупных иностранных маркетплейсов для дальнейшего транзита из Китая в Европу и в обратном направлении. Кроме того, строительство центров и складов сократит время доставки иностранных товаров казахстанским покупателям с 60 дней до недели.

Ранее компания PwC Kazakhstan и ассоциация "Цифровой Казахстан" опубликовали исследование рынка розничной электронной коммерции в Казахстане в 2022 году. По данным исследования, несмотря на все потрясения, электронная коммерция в Казахстане продолжает стремительно расти. За 2022 год ее объем вырос на 30%, до 1,3 трлн тенге.

