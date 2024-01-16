Что казахстанцы покупают в Интернете
За одиннадцать месяцев 2023 года, по словам министра, объем
электронной торговли в Казахстане составил порядка 2,2
трлн тенге, или 13% от розничного объема.
"Основные товары, реализованные через Интернет: товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, косметика, лекарственные препараты".Арман Шаккалиев
Министр добавил, что в Актобе и Атырау продолжат развивать фулфилмент-центры и сети бондовых складов. Это позволит размещать товары крупных иностранных маркетплейсов для дальнейшего транзита из Китая в Европу и в обратном направлении. Кроме того, строительство центров и складов сократит время доставки иностранных товаров казахстанским покупателям с 60 дней до недели.
Ранее компания PwC Kazakhstan и ассоциация "Цифровой Казахстан" опубликовали исследование рынка розничной электронной коммерции в Казахстане в 2022 году. По данным исследования, несмотря на все потрясения, электронная коммерция в Казахстане продолжает стремительно расти. За 2022 год ее объем вырос на 30%, до 1,3 трлн тенге.