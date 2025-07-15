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Общество

Какие товары чаще всего покупают казахстанцы

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 10:12 Фото: pexels
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства 15 июля 2025 года рассказал о планах по наращиванию торговли, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев сообщил, что за первое полугодие 2025 года торговля выросла на 8,4 % при плане 8%, товарооборот составил 31,4 трлн тенге.

"Рост торговли обеспечен за счет основных девяти товаров, которые занимают более 45% в оптовой торговле. Это нефть и нефтепродукты, газ, бытовая техника, сотовые телефоны, фармацевтика, продукция машиностроения, зерно и табак. Прогнозный объем реализации по этим товарам до конца года должен составить 26,4 трлн тенге, который необходимо обеспечить в первую очередь за счет роста внутреннего производства", – добавил он.  

Для обеспечения роста планируется развитие современных форматов торговли и развитие электронной торговли.

"За полугодие Е-com вырос более чем на 10% и дал нам 1,5 трлн тенге в розничном сегменте. Из них 1,3 трлн тенге обеспечено шестью крупными маркетплейсами. Ключевыми драйверами на второе полугодие станут полноценный запуск 4-х DarkStore-центров, завершение строительства 2-х фулфилмент-центров. Начато строительство сети мультимодальных центров "Казпочты". Также в этом году планируется запуск оптовой электронной платформы (В2В) по направлению Казахстан-Китай", – подчеркнул министр. 

8 июля 2025 года сообщалось, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тыс. тонн в год. 

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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