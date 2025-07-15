Какие товары чаще всего покупают казахстанцы

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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства 15 июля 2025 года рассказал о планах по наращиванию торговли, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев сообщил, что за первое полугодие 2025 года торговля выросла на 8,4 % при плане 8%, товарооборот составил 31,4 трлн тенге. "Рост торговли обеспечен за счет основных девяти товаров, которые занимают более 45% в оптовой торговле. Это нефть и нефтепродукты, газ, бытовая техника, сотовые телефоны, фармацевтика, продукция машиностроения, зерно и табак. Прогнозный объем реализации по этим товарам до конца года должен составить 26,4 трлн тенге, который необходимо обеспечить в первую очередь за счет роста внутреннего производства", – добавил он. Для обеспечения роста планируется развитие современных форматов торговли и развитие электронной торговли. "За полугодие Е-com вырос более чем на 10% и дал нам 1,5 трлн тенге в розничном сегменте. Из них 1,3 трлн тенге обеспечено шестью крупными маркетплейсами. Ключевыми драйверами на второе полугодие станут полноценный запуск 4-х DarkStore-центров, завершение строительства 2-х фулфилмент-центров. Начато строительство сети мультимодальных центров "Казпочты". Также в этом году планируется запуск оптовой электронной платформы (В2В) по направлению Казахстан-Китай", – подчеркнул министр. 8 июля 2025 года сообщалось, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тыс. тонн в год.

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