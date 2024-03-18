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Максимальный рост цен на продукты: Нацбанк назвал регион

Максимальный рост цен на продукты: Нацбанк назвал регион, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 12:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Годовая инфляция в феврале 2024 года замедлилась в большинстве регионов Казахстана. Об этом 18 марта заявили в Национальном банке РК, сообщает Zakon.kz.

По данным монетарного регулятора, в феврале годовая инфляция в стране замедлилась, составив 9,3% (в январе – 9,5%). При этом в 13 регионах годовая инфляция замедлилась, в четырех – ускорилась и в трех – осталась неизменной.

"Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Цены на продовольственные товары в феврале замедлились до 7,4% г/г (в январе – 8,2%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (10,3%), а минимальный – в Шымкенте (5,2%)", – говорится в сообщении Нацбанка РК.

Также сообщается, что темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 8,5% г/г (в январе – 8,6%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,3%), минимальное – в Актюбинской области (7,1%).

"Цены на платные услуги в феврале ускорились до 12,8% г/г (в январе – 12,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Карагандинской области (18,0%), значительно ниже – в Алматинской области (8,0%)".Пресс-служба НБК

В феврале рост месячной инфляции по стране составил 1,1%, что выше исторической средней (0,7% в феврале 2017-2021 годов).

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