Нужен ли агробанк Казахстану для улучшения положения фермеров – эксперты

Казахстанская "аграрка" каждый год показывает рост показателей, но этого недостаточно, если сравнивать с развитием в других странах. Основная проблема отрасли – дефицит длинных и дешевых денег. Как можно разрешить этот вопрос, рассказали Zakon.kz эксперты рынка.

Казахстан всегда считался аграрно-индустриальной страной. В топ-5 продукции АПК РК, поставляемой на внешние рынки, входят пшеница, мука, подсолнечное масло, семена льна и ячмень. Но в последние годы в данном секторе экономики возникли серьезные вопросы, требующие незамедлительного решения.

К примеру, Россия еще несколько лет назад импортировала зерно, а сейчас стала одним из крупнейших экспортеров в мире. В прошлом маркетинговом году она получила рекордный урожай (157,7 млн тонн) и экспорт зерна (60 млн тонн). В этот же период Казахстану, наоборот, пришлось даже снизить свои прогнозы по экспорту зерна с 9,5 млн тонн до 9,4 млн тонн из-за неблагоприятной погоды. А сам урожай прошлого года в стране называют худшим за три последних года (около 17 млн тонн).

Между тем в соседней России не намерены останавливаться на рекордных цифрах по урожаю, а планируют дальше расширять экспорт агропродуктов. Заявлялось даже о планах по созданию единого дистрибьютора продукции АПК.

А что делать Казахстану в таких условиях? Игроки рынка предложили свои решения для развития АПК.

Зачем в Казахстане нужен агробанк – мнение экспертов

За последний год объем импорта продовольствия в Казахстан вырос до 6 млрд долларов. И сейчас фермеры испытывают дефицит денег.

"Обеспечив фермеров дешевыми длинными кредитами, мы позволим им увеличить оборотный капитал, что в свою очередь позволит фермерам не экономить на всем, приобрести качественные семена, удобрения, пестициды, технику и ГСМ в достаточном объеме, тем самым увеличить урожайность и объем производства сельхозпродукции, а также экспорт излишков", – говорит мажилисмен и глава Союза фермеров Жигули Дайрабаев.

Он считает, что нерешенность данного вопроса в Казахстане является одной из главных причин низкой доходности сельхозпроизводства страны. А низкая доходность отрасли в свою очередь становится причиной роста цен на продукты питания и доли импорта продовольственных товаров на внутреннем рынке.

Депутат подчеркивает, что финансирование по линии "Аграрной кредитной корпорации" и "Казагрофинанс" составляет всего чуть более 460 млрд тенге, а это лишь 18% от общей потребности в 2,5 трлн тенге, а кредитные ресурсы для большинства фермеров недоступны. Поэтому он предлагает объединить все эти разрозненные госструктуры, которые специализируются на кредитовании фермеров, в единый агробанк.

"При этом не только государство должно быть учредителем аграрного банка, но и самим фермерам нужно дать возможность стать акционерами этого банка. Аграриям нужны оборотные средства, они должны производить дешевую аграрную продукцию, и это необходимо стимулировать. Также нужно принять специальный закон об агробанке, и чтобы он имел подразделения в каждом районном центре. В таком госбанке будут законные основания для оказания услуг по расчетно-кассовым операциям и депозитам, что позволит создать внебюджетные источники фондирования кредитного портфеля. По нашим оценкам, в свободном обороте фермеров и сельских жителей имеется около 8 трлн тенге", – отметил Дайрабаев.

Кроме того, по его словам, создание агробанка позволит контролировать денежные потоки сельчан, объективно оценивать финансовое положение заемщиков и существенно упростить процедуры при кредитовании и микрокредитовании.

"Если фермеры наподобие кредитных товариществ сами будут управлять и находиться в системе агробанка, то проблемных кредитов будет меньше, возвратность возрастет существенно, и самое главное – не будет коммерческой прибыли у этого аграрного банка. Соответственно, банк будет работать в интересах самих фермеров, предоставляя им дешевые кредиты на уровне 2,5-3%", – считает мажилисмен.

Отметим, что на сегодня создание агробанка поддержали уже 72 депутата Мажилиса и ряд госорганов.

Иная точка зрения

В свою очередь глава Мясного союза Максут Бактибаев считает, что создание государственного агробанка не решит проблему финансирования фермеров.

"Можно просто переименовать "Аграрную кредитную корпорацию" и все, вопрос закрыт. Можно и "Береке банк", приобретенный холдингом "Байтерек", тоже переименовать. Но это ничего не решит, это же очевидно. Это из области плановой экономики. Дело в том, что сегодня сельское хозяйство практически не финансируется банками, его доля в портфеле банков может быть 1% и все. У них аллергия на сельское хозяйство после банкротств зерновых холдингов. К тому же в отрасли высокие погодные риски и дефицит ликвидных залогов. Фермеры на самом деле хотят, чтобы решали проблему финансирования отрасли и дефицита залогов, а она решается настройками системы, а не созданием госкомпаний", – заявил Бактибаев.

Госгарантии в помощь

Максут Бактибаев уверен, что для решения острого вопроса по финансированию фермеров нужны другие методы решения. Ведь банкам, как правило, необходимы хорошие залоги, но у аграриев их обычно нет. Все их имущество – это техника, базы, скот, оборудование и т.д. Оно неликвидное по оценкам банков. Поэтому эксперт считает, что хорошим решением проблемы могло бы стать гарантирование государством займов для сельхозтоваропроизводителей перед банками.

"К примеру, аграрии взяли кредиты в банках на 1 трлн тенге. К концу года кто-то из них не может выплатить средства, засуха или еще какой-то форс-мажор. Обычно это 5-7% от общего объема выданных кредитов. Соответственно, государству для гарантирования займов на 1 трлн тенге нужно всего лишь ежегодно выделять 70-100 млрд тенге, по которым могут произойти дефолты. На 100 тенге кредитных средств от банка нужно всего лишь 10 тенге гарантий от государства", – подсчитал Бактибаев.

Эксперт уверен, что маленькими деньгами от государства можно решить проблему залогов.

"Далее аграрий обращается в банк и, условно говоря, берет кредит на 100 млн тенге. Банк его спрашивает о залоге, он ставит в залог гарантию государства на 100 млн тенге. И все, банки без проблем дают деньги, потому что госгарантия – это, по сути, стопроцентное покрытие, то есть банк ничем не рискует, а только зарабатывает. На сегодня ведь государство и так ежегодно выделяет по 140 млрд тенге на весенне-полевые работы. А мы предлагаем эти же деньги превратить в госгарантии, а не прямые кредиты. Таким образом, можно будет увеличить охват фермеров деньгами", – объяснил глава Союза.

Согласно его плану, аграрии будут ставить свои "неликвидные залоги" в ту госорганизацию, которая будет выдавать им гарантии. Ведь бесплатно ничего работать не будет, но это уже тонкости, считает эксперт.

Он также предлагает дополнить этот механизм рейтингом сельхозпроизводителей – кто-то хорошо работает, тому больше госгарантий.

И для "Береке банка" нашли дело

В свою очередь представитель Зернового союза Евгений Карабанов считает, что создание агробанка – в целом неплохая идея, но сомневается, что есть резон создавать новую финансовую структуру. К тому же остается открытым вопрос, кто его будет фондировать и какими деньгами.

"Там нужно серьезное фондирование, поскольку это должен быть узкоспециализированный банк, а не универсальный. Но я не уверен, что есть такая возможность сегодня у государства. Поэтому, честно говоря, я бы вообще не создавал такой банк. Вот есть "Береке банк", который государство не знает, куда деть, можно на его базе создать. Это практически готовый финансовый институт со своей филиальной сетью и базой, его нужно просто дофондировать и присоединить "Аграрно-кредитную корпорацию" и "Казагрофинанс", и будет уже готовый банк", – предложил Евгений Карабанов.

Таким образом, по его мнению, не нужно ничего создавать с нуля, а можно просто переформатировать работу уже имеющихся активов.

"Если рассматривать потребность в деньгах, то фермерам нужны как длинные деньги на какие-то капитальные затраты, то есть приобретение техники и сельхозорудий, инфраструктуры в виде зернотоков и хранилищ, так и короткие деньги. Но они не должны быть, например, с апреля по ноябрь. Эти деньги должны быть годовые, чтобы фермер сам мог решать, когда ему реализовывать свою продукцию после уборки. Так ему не придется бежать и сразу продавать продукцию, потому что кредиты горят", – пояснил Карабанов.

При этом эксперт отмечает, что если финансовый институт не справится с обеспечением фермеров длинными и дешевыми деньгами, то и нет смысла его создавать.

Кроме того, представитель Зернового союза предложил ввести институт электронных зерновых расписок.

"В этом случае фермер может частично брать финансирование под электронную зерновую расписку, а там он будет решать, когда зерно реализовывать. То есть этот институт мог бы заработать при грамотном позиционировании, стратегии и нужной законодательной базе. Можно было бы все это оживить, и чтобы все заработало. Тем более что депутаты уже ранее обсуждали необходимость законопроекта об аграрных расписках", – считает Карабанов.

По словам эксперта, это как форвардный закуп, когда фермер получает деньги весной, а рассчитывается своей продукцией осенью.

В целом, участники зернового рынка Казахстана подчеркивают, что на самом деле есть много интересных механизмов, которые позволяют решить проблемы длинных и дешевых денег. Главное в этом плане, чтобы государство, наконец, обратило внимание на эту проблему и приняло участие в ее решении.