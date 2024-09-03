Как генерики могут сберечь миллиарды тенге

Фармацевтическая отрасль РК выросла на 14,8%. Эксперты рассказали Zakon.kz, как обстоят дела с производством лекарств в стране и что способствует развитию рынка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность развития фармацевтической промышленности, поставив задачу увеличить долю отечественных лекарств до 50% к 2025 году. Это планируется достичь через модернизацию отрасли и создание условий для полного цикла производства инновационных лекарств и медицинских изделий.

В правительстве отмечают, что казахстанские производители могут запустить новое или модернизировать существующее производство, например, через гарантированные десятилетние госзаказы. Казахстанские компании готовы производить необходимые лекарства, что поможет сэкономить значительные государственные средства, которые можно использовать для других важных нужд.

Однако есть определенные препятствия со стороны иностранных компаний, которые тормозят развитие отечественного производства. Например, компания "АстраЗенека" пыталась отменить регистрационное свидетельство на генерик с дапаглифлозином, подав иск против Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗРК и Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий МЗ РК, сославшись на нарушение шестилетнего так называемого срока "эксклюзивности данных" досье препарата с действующим веществом дапаглифлозин, держателем регистрационного свидетельства которого она является.

Но суды Казахстана отклонили этот иск, что позволило восстановить регистрационное свидетельство на генерик.

Постановлением судебной коллегии по административным делам суда Астаны от 3 мая 2023 года принято решение об отказе в удовлетворении иска.

Постановлением судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК по делу от 4 апреля 2024 года было принято решение об оставлении в силе постановления и об отказе в удовлетворении кассационной жалобы "АстраЗенека". Комитет одержал победу в суде. Регистрационное свидетельство на препарат-генерик с активным веществом дапаглифлозин было восстановлено.

Это дает государству возможность закупать генерические лекарства, экономя более 1 млрд тенге и обеспечивая больше пациентов лекарствами в больницах и поликлиниках.

Фактически это позволит экономить порядка 25% бюджетных средств. Компания SANTO с 2025 года готова поставлять дапаглифлозин отечественного производства в течение 10 лет благодаря инвестициям в размере 1,7 млн долларов США.

Министерство здравоохранения активно поддерживает отечественных производителей, стимулируя их к большей локализации производства. Это позволяет внедрять новые технологии, закупать инновационное оборудование и обучать персонал, что поднимает фарминдустрию на новый уровень.

По словам директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минздрава РК Аслана Кинаятова, рост фармпроизводства стал возможен благодаря мерам господдержки.

"Среди них – долгосрочные договоры и приоритетный закуп продукции у отечественных производителей. Это обеспечивает стабильный спрос на продукцию казахстанских фармацевтических компаний, тем самым стимулируя развитие отрасли", – сказал глава департамента.

Основные мощности фармпроизводства Казахстана расположены в Шымкенте, Алматы, а также в Алматинской, Актюбинской и Карагандинской областях. Именно там выпускают продукцию, жизненно важную для лечения социально значимых заболеваний.

16 августа на брифинге в РСК при президенте РК вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев подчеркнул, что министерство стремится к увеличению доли производства лекарственных препаратов в республике, поскольку это и вопрос национальной безопасности. Как он добавил, также делается серьезный акцент на глубину локализации.

Речь идет о полном цикле производства, а не просто об упаковке уже готовой продукции. Именно с помощью локализации производства лекарственных препаратов получится добиться еще больших результатов и сделать доступными для широкого круга пациентов необходимые медикаменты.

Сегодня в Казахстане функционирует 193 предприятия по производству лекарств и медизделий. Из них 43% предприятий – это производители лекарственных средств. Фармацевтическая промышленность – быстро развивающийся сектор экономики. В первом полугодии 2024 года объем производства отечественной фармпродукции достиг 95 млрд тенге, что на 14,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.