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Зачем пенсионные деньги казахстанцев вкладывают в фонд "Байтерек", объяснил Куантыров

Казахстан правительство ЕНПФ деньги Куантыров инвестиции ценные бумаги Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции по итогам заседания правительства 30 января объяснил, для чего средства Единого накопительного пенсионного фонда направляют на приобретение ценных бумаг фонда "Байтерек", передает Zakon.kz.

Как пояснил на пресс-конференции министр национальной экономики Алибек Куантыров, это не первая операция, когда ЕНПФ покупает облигации фонда "Байтерек". 

ЕНПФ – это пенсионные деньги, которые должны "крутиться", зарабатывать. Их необходимо вкладывать в надежные финансовые инструменты, в их числе есть государственные ценные бумаги 100% гарантированные, и, конечно облигации квазигосударственных компаний, которые на 100% принадлежат государству. Облигации "Байтерека" приносят хорошую доходность".Алибек Куантыров

По словам министра, вложение пенсионных средств в фонд "Байтерек" также поможет реализовать инфраструктурные проекты. Один из таких – закуп пассажирских и грузовых вагонов.


"Это сегодня необходимо, 50-70% изношенность пассажирских вагонов у нас. Кроме того, эти вагоны будут от отечественных поставщиков, соответственно, деньги будут оставаться в нашей экономике, эффект многослойный, будут создаваться новые рабочие места и так далее". Алибек Куантыров

Как уточнил министр национальной экономики, на транспортные инфраструктурные проекты из ЕНПФ будет направлено 173 млрд тенге. 

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