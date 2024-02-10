3-е место по объему валовой продукции в сельхозсфере занимает Акмолинская область

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства по Акмолинской области за январь-декабрь прошлого года составил более 741 млн. тенге. Этот показатель – третий по республике, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя облуправления сельского хозяйства и земельных отношений Касым Иткусов, передает Региональная служба коммуникаций.



В прошлом году в области произвели порядка 204 тысяч тонн мяса, более 404 тысяч тонн молока и 712 млн штук яиц.

В 2023 году в рамках развития мясного животноводства создано 46 ферм с приобретением 2,5 тысячи голов КРС.

"В мясном животноводстве у нас работают 8 откормочных площадок, мощность – 36 тысяч голов единовременного откорма. Мы производим 23 тысячи тонн мяса КРС. Это средний показатель по республике. Каждый год ведется работа по увеличению", – рассказал замруководителя облуправления сельского хозяйства и земельных отношений.

К слову, на 1 января общая численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств составляет более 453 тысяч голов.

В молочном производстве действуют порядка 56 молочно-товарных ферм. Количество маточного дойного стада – около 15 тысяч. Сельхозпредприятия производят порядка 100 тысяч тонн молока.

"В прошлом году приступили к реализации проектов по строительству 7 крупных молочно-товарных ферм с увеличением дойного поголовья на более чем 6 тысяч голов. Прогнозируем, что с вводом мы увеличим количество товарного молока более чем на 32 тысячи тонн. Это современные молочно-товарные фермы. Два проекта уже прокредитовали. Один проект на стадии завершения, в течение февраля введут, уже активно завозится скот из Европы. Также один из проектов – производство органической продукции действующим предприятием ТОО "Енбек" Аккольского района", – дополнил спикер.

Еще 5 крупных проектов находятся на стадии обработки документации. В скором времени приступят к строительству.

Как отметил Касым Иткусов, основная задача на сегодня – организованно завершить зимовку, которая в этом году из-за погодных условий проходит достаточно сложно.

"Особенно это влияет на качество прохождения зимовки для поголовья лошадей. Так как наше поголовье на круглогодичном выпасе посредством тебеневки. Сейчас же иногда сельхозники вынуждены молодняк переводить на стойловое содержание, а это дополнительные ресурсы. Однако для зимовки скота в прошлом году мы заготовили порядка 1,3 млн тонн корма. Этого достаточно", – сказал замруководителя ведомства.

Глава государства поставил перед отраслью АПК задачу в ближайшие 5 лет увеличить объемы сельской продукции в два раза. С этой целью разработана Дорожная карта, в которой около 30 направлений.





"Задача – увеличить поголовье сельскохозяйственных животных в 1,5 раза. На эти цели выделяются льготные кредитные средства. Процентная ставка не превышает 2,5% годовых для участника программы. Срок кредитования – 10 лет. При этом присутствует льготный период по погашению основного долга", – отметил спикер.