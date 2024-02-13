Новый глава МНЭ рассказал, как можно обеспечить рост экономики Казахстана на уровне 6%

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства 13 февраля рассказал, как можно обеспечить рост экономики Казахстана в 2024 году на уровне 6%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Байбазаров сообщил, что по итогам января текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 3,9%, в том числе рост в реальном секторе составил 3,8%, а в сфере услуг – 3,5%.

"Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство (рост на 12,8%), транспорт и складирование (на 11,4%), информация и связь (на 10,6%), а также обрабатывающая промышленность (на 6,9%)", – отметил он.

Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 6,9%. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении около 18%, в том числе в автомобилестроении – на 30% и производстве электрооборудования более 44%.

Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство металлургии – на 12%, химической промышленности – на 40%, металлических изделий – на 18%, легкой промышленности – на 3,5%, фармацевтики – на 1,4% и мебели – на 5,4%.

Объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,2%. При этом предоставление услуг в горнодобывающей промышленности выросло на 6,2%, добыча металлических руд – на 6,1%, газа – на 0,5%, прочих полезных ископаемых – на 3,3%. Добыча угля снизилась на 4,7%, нефти – на 1,7%.

Он также рассказал, как можно обеспечить рост экономики в этом году на уровне 6%.

"С учетом выявленных резервов в секторах экономики цель является достижимой. Основные резервы, которые могут обеспечить дополнительный вклад в рост ВВП имеются в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и сельском хозяйстве. В частности, увеличение темпов роста в обрабатывающей промышленности можно достичь за счет своевременного ввода в эксплуатацию запланированных в 2024 году новых 180 проектов. В строительстве – за счет активного строительства объектов социальной инфраструктуры, автомобильных дорог и ж/д линий, реализации инвестиционных проектов, модернизации инфраструктуры ЖКХ. Положительный вклад даст также запуск новой жилищной программы "9-20-25", – отметил Нурлан Байбазаров.

При этом, по его оценке, росту услуг транспорта должно способствовать развитие транспортных коридоров, увеличение поставок по Среднему коридору (ТМТМ), увеличение транзита, а также загрузка новых терминальных мощностей.

Указал он и на необходимость мобилизовать государственные закупки у отечественных производителей и обеспечить их полное исполнение. Все это должно обеспечить дополнительный реальный прирост ВВП.