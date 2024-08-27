Три сценария развития экономики Казахстана назвали в МНЭ

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства 27 августа 2024 года озвучил три сценария развития экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Спикер представил проект Прогноза социально-экономического развития страны на 2025-2029 годы. По его словам, прогноз сформирован с учетом ожиданий международных организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних товарных рынках.

"Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика в 2025 году вырастет на 3,3%. Консенсус-прогноз по мировой цене на нефть на 2025 год составляет 78 долларов США за баррель. В зависимости от изменений внешних параметров сформированы три сценария развития. При базовом сценарии предлагается средняя цена на нефть на уровне 75 долларов США за баррель. Реальный рост ВВП в 2025 году по прогнозам составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет – 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге, или 498,4 млрд долларов США, в 2029 году, что обеспечивает выполнение поручения главы государства по удвоению размера экономики", – отметил глава МНЭ.

По его данным, ожидается рост во всех отраслях экономики. Так, прогнозируется увеличение роста в обрабатывающей промышленности с 5,4% в 2025 году до 6,6% в 2029 году. Среднегодовой рост в горнодобывающей промышленности составит 2,9%. А объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году.

"Инфляция определена на уровне 5,5-7,5% в 2025 году, 5-6% в 2026 году с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах", – добавил министр.

В итоге прогноз бюджетных параметров на 2025-2027 годы выглядит следующим образом:

доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) по прогнозам составят в 2025 году 15,6 трлн тенге, или 10,4% к ВВП, в 2026 году – 16,7 трлн тенге, или 9,9% к ВВП, в 2027 году – 18,2 трлн тенге, или 9,6% к ВВП;

расходы республиканского бюджета планируются в 2025 году в объеме 25,8 трлн тенге, что составляет 17,1% к ВВП, в 2026 году – 23,2 трлн тенге, или 13,7% к ВВП, в 2027 году – 24,6 трлн тенге, или 12,9% к ВВП;

целевой трансферт в объеме 3 250 млрд тенге в 2025 году будет направлен на финансирование социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов, а также на поддержание уровня регионального роста;

дефицит бюджета в 2025 году предлагается определить на уровне 2,7% к ВВП со снижением в 2026-2027 годах до 2,2 и 1,9 % к ВВП, соответственно;

уровень ненефтяного дефицита по прогнозам в 2025 году составит 7,3% к ВВП со снижением до 4,0% к ВВП в 2027 году.

15 июля 2024 года отмечалось, что стабильный рост к показателям 2023 года достигнут в отрасли информации и связи (8,7%), строительстве (8,6%), транспорте (7,3%).

