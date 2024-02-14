Крупным предприятиям поручили закупать товары только у отечественных товаропроизводителей

Первым заместителем премьер-министра Романом Скляром проведена встреча с первыми руководителями крупных предприятий в сфере горно-металлургического комплекса, машиностроения, нефтегазовой, угольной, химической промышленностей и национальных компаний, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, в ходе обсуждения Роман Скляр отметил о проводимой кабмином работе по развитию промышленности и внутристрановой ценности.



"В этой связи, крупным предприятиям поставлена задача по безусловному закупу товаров, работ и услуг у отечественных товаропроизводителей. Отдельный акцент был сделан на создании условий для открытия отечественных предприятий, которые будут производить ряд импортируемых товаров", – говорится в сообщении.

Также было отмечена необходимость предоставления перечня прорывных проектов высокого передела по каждому предприятию.

По итогам совещания государственным органам и организациям дан ряд поручений.

Ранее правительство утвердило генеральный план развития Жезказгана.