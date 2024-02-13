Правительство утвердило генеральный план развития Жезказгана

Принято постановление правительства Казахстана от 29 декабря 2023 года "О Генеральном плане города Жезказгана области Ұлытау", сообщает Zakon.kz.

Генеральный план является базой для разработки: черты населенного пункта, проектов размещения объектов первоочередного строительства, проектов планировки жилых и промышленных районов, проектов застройки, инженерного обеспечения, комплексной транспортной схемы, озеленения, схемы охраны окружающей среды, зонирования территории и рационального использования земель.

В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

исходный год - 1 января 2023 года;

первая очередь - 2030 год;

расчётный срок - 2038 год.

Генеральный план определяет:

основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничения на использование территорий этих зон;

соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;

зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;

меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

основные направления по разработке транспортного раздела Генерального плана, включающего комплексную транспортную схему, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения;

иные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.

Документ разработан на территорию 62,1 квадратных километра в пределах города Жезказгана и зоны влияния областного центра. Рассматриваемая территория принята в соответствии с перспективным территориальным развитием населенного пункта.

Указывается, что при разработке Генерального плана проведен анализ современного состояния градостроительной системы в области планировочной организации территории, центра населенного пункта, социально-экономического комплекса, демографической и жилищной политики, культурно-бытового обслуживания, инженерно-транспортной инфраструктуры и сложившейся экологической ситуации.

Главной целью Генерального плана является устойчивое развитие населенного пункта, обеспечивающее создание благоприятной среды обитания.

В соответствии с этой целью пространственная организация населенного пункта призвана отвечать разносторонним требованиям: предоставление удобных площадок для жилья, производства, культурно-бытового обслуживания, отдыха и других функций.

Что известно о городе

Город Жезказган - административный центр Улытауской области, расположен в центральной части области в полупустынной зоне Центрального Казахстана на правом берегу Кенгирского водохранилища и является центром Жезказганской городской администрации, в которую кроме города входит также три сельских округа - Кенгирский, Талапский и Малшыбайский.

Город находится на пересечении автомобильных магистралей, имеет сквозное железнодорожное сообщение, международный аэропорт и обладает потенциалом для становления мультимодальным транспортным узлом, соединяя Кызылординскую, Туркестанскую, Костанайскую и Карагандинскую области.

Общая численность населения на начало 2023 года составляла 92,9 тыс. человек, в городе проживало 89,1 тыс. человек.

Концепция развития города

С обретением административного статуса - центра области Улытау определена новая стратегия развития города.

Стратегией установлены цели - аспекты того, каким город должен стать в будущем, в чем будут его уникальность и привлекательность, какое место он должен занять в конкурентной борьбе с другими городами страны и региона:

аспект 1: современный многофункциональный административный, финансовый и культурный центр области Улытау;

современный многофункциональный административный, финансовый и культурный центр области Улытау; аспект 2: промышленный, инновационный центр области;

промышленный, инновационный центр области; аспект 3: транспортно-логистический центр области Ұлытау, интегрированный в республиканскую логистическую сеть;

транспортно-логистический центр области Ұлытау, интегрированный в республиканскую логистическую сеть; аспект 4: научно-образовательный центр области.

Численность населения города на 1 января 2023 года составила 89,08 тыс. человек, планируется, что на первую очередь составит 117 тыс. человек, на расчетный срок - 145 тыс. человек.

При этом на 1 января 2023 года численность населения трудоспособного возраста или рабочая сила города составила 44,94 тыс. человек или 50,5% от всего населения, занятое население - 42,83 тыс. человек (95,3% в структуре рабочей силы), в том числе: самостоятельно занятые работники - 2,71 тыс. человек (6% от показателя рабочей силы), безработное население - 2,11 тыс. человек (4,7% в структуре рабочей силы).

В качестве целевых индикаторов в Генеральном плане приняты следующие показатели: снижение к расчетному сроку уровня самозанятых до 5%, уровня безработицы до 3%, а также рост наемных работников на 2, % с параллельным снижением показателя лиц, не входящих в состав рабочей силы, на 3,6%.

В Генеральном плане предусмотрены решения по размещению административных учреждений областного центра, объектов социальной сферы и жилья с учетом проведенного анализа потребности города на первую очередь и расчетный срок.

Жилищный фонд города запланирован на следующих показателях:

исходный год - 2294,36 тыс. м²;

первая очередь - 3276,00 тыс. м²;

расчетный срок - 4350,00 тыс. м².

При этом количество мест в объектах внешкольного образования в городе составит: на первую очередь - 1932 места, на расчетный срок - 2991 место.

Количество койко-мест в круглосуточных стационарах составит: на первую очередь - 1535 койко-мест, на расчетный срок - 1935 койко-мест.

Генеральный план также предусматривает:

Экономическую деятельность; Основные направления градостроительного развития города; Общие регламенты функциональных зон; Пространственную организацию территории; Организация системы озелененных пространств; Охрану памятников историко-культурного наследия; Транспортную инфраструктуру и улично-дорожную сеть города; Инженерную инфраструктуру, водотведение, газоснабжение, теплоснабжение и т.д.

Постановление вводится в действие с 12 февраля 2024 года.