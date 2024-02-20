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Мобильные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки

Мобильные денежные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки Фото: Zakon.kz
Министерством финансов совместно с другими госорганами продолжается проработка вопроса по пересмотру критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, отвечая на депутатский запрос. 

"Рассматривается предложение о внесении изменений критериев риска в следующей редакции: "Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (по состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге)", – говорится в ответе министра.

При этом сообщается, что безналичные транзакции населения Казахстана за последние три года выросли в четыре раза, составив по итогам 11 месяцев 2023 года 127,4 трлн тг. (рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 37,8%, по сравнению с 2021 годом – на 95,8%, с 2020 годом – в 4 раза).

"Объем переводов граждан с использованием платежных карточек за 11 месяцев 2023 года вырос на 24,2% и составил 72,3 трлн тг. Всего за январь- ноябрь 2023 года населением с использованием платежных карточек проведено 2,9 млрд платежей за товары и услуги на сумму 48,5 трлн тг., что в 2 раза превышает показатели 2022 года", – сообщил министр финансов.

По его данным, в 2023 году общая доля безналичных платежей в розничном товарообороте составила 86%. В целом, наблюдается активное использование населением QR-платежей. С использованием QR за период апрель-октябрь 2023 года проведено 1,2 млрд

Ранее депутат Мажилиса Аскар Садыков 17 января направил запрос министру финансов по поводу введенного с 1 января фискального контроля мобильных переводов. Он отметил, что многие казахстанские предприниматели едва сводят концы с концами.

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