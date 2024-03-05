В СКО продолжают готовиться к весенним полевым работам

В посевной кампании текущего года в области задействуют почти 13 тысяч тракторов различных модификаций, 14 тысяч зерновых сеялок, 1,5 тысячи современных посевных комплексов.

По данным управления сельского хозяйства области, в мастерских сельхозпредприятий завершается подготовка техники к выходу в поле. Государство выделило местным аграриям свыше 53 тысячи тонн дизельного топлива. Его цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 250 тенге за литр. Дизельное топливо выделенное на февраль месяц в объеме 6 тысяч тонн, выкуплено полностью, отгрузка с заводов завершена, операторы приступают к отгрузке топлива сельхозтоваропроизводителям области.

Фото: акимат СКО

"В 2024 году по ТОО "Петерфельд-Агро" будем сеять на площади 4162 га, по ТОО "Айтеке БИ СК" будем сеять на площади 7334 га. В севообороте у нас будет около 40% кормовых и 70% товарных посевов. Сеем пшеницу, ячмень, овес, зернобобовую смесь, кукурузу, суданскую траву, люцерну, горох", – рассказал главный агроном ТОО "Петерфельд-Агро" и ТОО "Айтеке БИ СК" Корней Шевченко.

Фото: акимат СКО

Чтобы хорошо поработать в поле во время весенних полевых работ, необходимо основательно подготовиться. В двух товариществах ремонт тяжелой техники практически завершили. Сейчас приступили к ремонту зубовых борон. Их используют для поверхностной обработки почвы.

"У нас в весенних полевых работах участвуют четыре посевных комплекса. Это "Buhler" с комплексом "Bourgault". Будут участвовать восемь единиц К-700 с сеялками "Омичка" и еще четыре К-700 с культиватором "Степняк". Мы обновляем технику. В прошлом году купили пресс-подборщики новые, культиваторы, бороны. Закупили машину для внесения жидких удобрений", – рассказал главный агроном ТОО "Петерфельд-Агро" и ТОО "Айтеке БИ СК" Корней Шевченко.

Фото: акимат СКО

В 2023-м году, несмотря на непростые погодные условия, работники предприятий в среднем с гектара земли смогли получить 24 центнера зерновых. Это ячмень и пшеница. Для проведения посевной компании под урожай 2024 году сельхозформированиями области семенами засыпано 484,5 тысяч тонн.

Фото: акимат СКО

В лабораториях АО "Казахстанская аграрная экспертиза" и ТОО "ЗерноАгроЭксперт" были проверены 269,6 тыс. тонн семян. Ежегодно в области увеличивается процент сортообновления высокопродуктивных семян в хозяйствах. За последние пять лет сортообновление увеличился на 1,3%.

Фото: акимат СКО

В текущем году согласно плану Дорожной карты на 2024-2028 годы планируется показатель сортообновления довести до 10%, при этом сельхозформированиям необходимо приобрести 48 тысяч тонн элитных семян.

Фото: акимат СКО

В текущем году аттестованными семеноводческими хозяйствами области были произведены 67,6 тысяч тонн семян. Также, аграриями области осуществляется ввоз семян из других регионов Казахстана, а также из РФ и Европейских стран. С начала года было ввезено более 16,7 тысяч тонн семян. Работа в этом направлении продолжается.

