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Казахстанскую нефть не могут отправить на экспорт из-за плохой погоды

Казахстанскую нефть не могут отправить на экспорт из-за плохой погоды Фото: facebok.com/cpcpipe
Из-за штормового ветра и сильных волн в морском порту Новороссийска Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил отгрузку казахстанской нефти, идущей на экспорт через морской терминал, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КТК 27 ноября, в морском порту Новороссийска, где расположен терминал, неоднократно объявляли ограничения на перевалку нефти в связи со штормами. Консорциум эти ограничения неукоснительно соблюдает.

Сейчас в районе Новороссийска очень плохие погодные условия: ветер до 22-24 м/с и волны высотой от шести до восьми метров. В связи с этим капитан морского порта объявил штормовое предупреждение.

"На морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах", – предупредили в пресс-службе КТК.

Перевалку приостановили, чтобы обеспечить промышленную безопасность и не допустить аварий, связанных с разливами нефти.

Это далеко не первый случай, когда на морском КТК приостанавливают отправку на экспорт казахстанской нефти. К примеру, в феврале 2023 года из-за штормов в районе порта Новороссийска возникала аналогичная ситуация.

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