Прокурор Мангистау встретился с трудовыми коллективами на нефтяных месторождениях
В рамках визита прокурор совместно с руководством АО НК "КазМунайГаз" и уполномоченных государственных органов осмотрел текущее состояние жилищно-бытовых условий нефтяников и рабочих нефтесервисных компаний.
С руководителями предприятий обсуждены имеющиеся проблемные вопросы и дальнейшие перспективы улучшения социальной сферы на месторождениях.
В свою очередь трудовые коллективы озвучили свои предложения и вопросы касательно условий труда на производстве.
"Подобные встречи с трудовыми коллективами позволяют наглядно понять, в какой поддержке нуждаются трудящиеся нашего региона и какие вопросы возникают в процессе их трудовой деятельности", – отметил Айдос Майлыбаев.
Подводя итоги своей поездки, прокурор области указал на необходимость соблюдения трудового законодательства как работодателями, так и работниками предприятий.
Напомним, что за первое полугодие текущего года по актам прокурорского надзора в Мангистау защищены трудовые права более 12 тыс. граждан.