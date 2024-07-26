Прокурор Мангистау встретился с трудовыми коллективами на нефтяных месторождениях

Прокурор Мангистауской области Айдос Майлыбаев в ходе рабочей поездки на крупные нефтяные месторождения региона – "Каражанбас", "Северное Бузачи" и "Каламкас" –ознакомился с условиями работы на предприятиях и побеседовал с трудовыми коллективами, сообщает Zakon.kz.

В рамках визита прокурор совместно с руководством АО НК "КазМунайГаз" и уполномоченных государственных органов осмотрел текущее состояние жилищно-бытовых условий нефтяников и рабочих нефтесервисных компаний.



С руководителями предприятий обсуждены имеющиеся проблемные вопросы и дальнейшие перспективы улучшения социальной сферы на месторождениях.

В свою очередь трудовые коллективы озвучили свои предложения и вопросы касательно условий труда на производстве.

"Подобные встречи с трудовыми коллективами позволяют наглядно понять, в какой поддержке нуждаются трудящиеся нашего региона и какие вопросы возникают в процессе их трудовой деятельности", – отметил Айдос Майлыбаев.

Подводя итоги своей поездки, прокурор области указал на необходимость соблюдения трудового законодательства как работодателями, так и работниками предприятий.

Напомним, что за первое полугодие текущего года по актам прокурорского надзора в Мангистау защищены трудовые права более 12 тыс. граждан.