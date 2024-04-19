Бектенов: Вместо продажи сырья в виде газа мы будем производить полиэтилен

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов встретился с главами крупнейших мировых нефтегазохимических компаний – президентом China Petrochemical Corporation (SINOPEC) Джао Донг и председателем правления ООО "СИБУР" Михаилом Карисаловым, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 19 апреля 2024 года в пресс-службе правительства, ключевой вопрос – совместное строительство первого интегрированного газохимического комплекса по производству полиэтилена стоимостью порядка 7,7 млрд долларов и мощностью 1,25 млн тонн в год, что составит 1% от всех мировых мощностей.

В ходе встречи был подписан трехсторонний протокол, официально завершивший вхождение SINOPEC в состав участников проекта. Структура собственников завода выглядит следующим образом: КазМунайГаз – 40%, SINOPEC – 30%, СИБУР – 30%.

Фото: primeminister.kz

Глава правительства особо подчеркнул важность проекта ввиду его нацеленности на производство продукции высокого передела.

Для обеспечения проекта "Полиэтилен" сырьем (этаном) на Тенгизском месторождении будет построен газосепарационный комплекс (ГСК). Мощность ГСК – 9,1 млрд куб. м переработки сухого газа в год, из которых предполагается выделять 1,6 млн тонн этана. Этан будет направляться по магистральному трубопроводу от Тенгиза до площадки "Карабатан" (территория СЭЗ "НИНТ", Атырауская область), где будет работать завод по производству полиэтилена.

Планируется производить порядка 22 марок полиэтилена по американским лицензионным технологиям Chevron Phillips и Univation, из них 40% составит премиальный класс. Обширный спектр применения как для промышленного, так и бытового назначения делает полиэтилен самым востребованным полимером в мире.

Полиэтилен используется в сферах медицины, протезирования, обороны, пищевой промышленности, строительстве, космической индустрии и др. Данный полимер используется при производстве широкой линейки товаров: от пластиковых износостойких труб, строительных материалов, лекарств, шприцов, протезов до бронежилетов, одежды для космонавтов и автомобильных деталей. Целевые рынки сбыта включают Казахстан, страны СНГ, Китай, Турцию и европейские страны. При этом для внутреннего потребления цена реализации будет ниже импортной.

"Глава государства одним из ключевых направлений развития нефтегазового сектора определил глубокую переработку углеводородов. Приоритетом для нашей экономики является производство высокого передела – выпуск продукции с быстрым наращиванием добавленной стоимости в технологической цепочке с ориентацией на экспорт. Добавленная стоимость между исходным сырьем – этаном и продукцией третьего передела – полиэтиленом возрастает в 20 раз, с 80-90 долларов до 1600-1800 долларов за тонну. Проект "Полиэтилен", безусловно, придаст серьезный импульс развитию как обрабатывающей промышленности, так и экономики страны в целом. По расчетам экспертов, вклад в ВВП страны к 2030 году от реализации проекта оценивается приблизительно в 1,2%", – отметил Олжас Бектенов.

Строительство завода планируется завершить до 2029 года. В период строительства будет создано более 8 тыс. рабочих мест, в период эксплуатации – порядка 850 рабочих мест.

Фото: primeminister.kz

Отмечено, что проект реализуется при поддержке правительства. Завод будет построен на территории специальной экономической зоны с обеспечением соответствующей инфраструктурой и специальным налоговым режимом. В этой связи премьер-министр акцентировал внимание участников проекта на необходимости максимального использования местного потенциала.

"Мы со стороны государства оказываем всестороннюю поддержку в реализации важных для экономики страны проектов. В то же время от вас ожидаем увеличения доли местного содержания. Для этого необходимо определить перечень товаров и оборудования, которые в обязательном порядке будут приобретаться у отечественных производителей. Отдельное внимание нужно уделить обучению казахстанских специалистов и передаче компетенций. Для нас важно максимальное привлечение местных кадров, в том числе на руководящие позиции в проекте. На аналогичный подход мы рассчитываем при реализации других совместных проектов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Так, помимо завода "Полиэтилен", запланировано строительство газосепарационного комплекса и магистрального трубопровода.