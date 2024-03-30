Бектенов о пострадавших во время паводков: Весь ущерб будет возмещен

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прокомментировал итоги оперативного совещания под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

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"Глава государства провел оперативное совещание по ситуации, связанной с паводками. В правительстве создан Республиканский штаб во главе с премьер-министром. Все вопросы будут на круглосуточном контроле. Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Граждане, понесшие ущерб от паводков, не будут оставлены без внимания. Весь ущерб будет возмещен", – заявил Бектенов.





Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру и министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову. Затем поручил оценить объемы ущерба, нанесенного природной стихией. Кроме того, глава государства принес свои извинения пострадавшим во время паводков.