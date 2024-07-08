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Аким Алматинской области встретился с генеральным консулом Кореи

инвестиции, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 12:48 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Аким Алматинской области Марат Султангазиев провел встречу с генеральным консулом Республики Корея в Алматы Пак Нэчхоном, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили вопросы укрепления и дальнейшего расширения сотрудничества Алматинской области с Республикой Корея. В частности, были затронуты перспективы реализации бизнес-проектов и создания новых рабочих мест.

"Между нашими странами сложились дружественные и партнерские отношения по всему спектру направлений. Торгово-экономическое сотрудничество традиционно находится на высоком уровне. Республика Корея – один из ведущих иностранных инвесторов в экономику Казахстана. В качестве крупного инвестиционного проекта можно выделить строительство завода по производству табачных изделий на территории нашей области с общим объемом инвестиций свыше 80 млрд тенге и с созданием более 100 новых рабочих мест", – сказал глава региона Марат Султангазиев.

В свою очередь генеральный консул Пак Нэчхон подчеркнул успешность развития бизнес-партнерства и рассказал о других возможностях двустороннего взаимодействия.

инвестиции , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 12:48

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Отметим, что в 2023 году товарооборот между Казахстаном и Республикой Корея составил 6 млрд долларов США. Доля Алматинской области составила 112 млн долларов США, в том числе экспорт – 70 млн, импорт – 42 млн. Сегодня в Алматинской области действуют 15 предприятий с участием корейского капитала.

Алматинская область вышла на первое место по объему инвестиций в пищевую промышленность по итогам 2023 года. Приток вложений в этот сектор возрос на 1,8 раза и составил более 30% от общего объема инвестиций по стране.

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