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Экономика и бизнес

Нацбанк: В Казахстане ускорился рост цен на продукцию и сырье

Документы, цены за изготовление документов, изготовление документов, цена за изготовление документов, ускоренное изготовление документов, стоимость изготовления документов, госпошлина, государственная пошлина, МРП, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 18:21 Фото: Zakon.kz
Директор ДДКП Национального банка РК Рустем Оразалин 13 февраля рассказал о результатах мониторинга предприятий за IV квартал 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что по результатам мониторинга предприятий в IV квартале 2024 года ускорился темп роста цен на готовую продукцию, сырье и материалы.

"Рост цен на продукцию предприятий ускорился, диффузионный индекс (ДИ) составил 57,7 (в III квартале 2024 года – 57,3). Спрос на готовую продукцию предприятий увеличился, ДИ составил  51,1 (50,6)", – сообщил он.

Также средняя рентабельность продаж (до вычета расходов по выплате процентов, налогов и амортизации) в целом по экономике увеличилась до 25% (24,4%) и складывается выше среднеисторической нормы.

"Предприятия также назвали основные препятствия для ведения бизнеса. По-прежнему это уровень налогового бремени (30,3%), высокий уровень конкуренции (30,8%) и состояние экономики (29,3%). Другими препятствиями выступают: нехватка квалифицированных кадров (26,5%); поиск покупателей/спрос (25%); сложность получения лицензий/разрешений (17,9%). Доступ к финансированию по значимости располагается на восьмом месте (14,1%)", – подчеркнул Оразалин.

По его словам, композитный опережающий индикатор (КОИ), представляющий собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора, демонстрирует небольшое улучшение экономической активности в реальном секторе. КОИ в IV квартале 2024 года сложился выше, чем ожидалось, составив 100,4.

В IV квартале в опросе приняло участие 3447 предприятий.

О том, как и зачем стимулировать рост бизнеса через налоговую политику, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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