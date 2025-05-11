Более 6000 аграриев получили льготное финансирование на весенне-полевые работы

6 100 отечественных сельхозпроизводителей получили льготное финансирование на проведение весенне-полевых работ на сумму 382,5 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Благодаря поручению главы государства по раннему финансированию весенне-полевых и уборочных работ 2025 года, прием заявок на льготное кредитование стартовал 29 ноября 2024 года.

"Это позволило сельхозтоваропроизводителям своевременно подготовиться к посевной кампании, закупить семена, удобрения и сельхозтехнику, а также провести необходимые агротехнические мероприятия", – пояснили в пресс-службе Минсельхоза.

В целом на проведение посевной и уборочной кампаний государство планирует направить до 700 млрд тенге, из которых около 560 млрд – привлекают из рыночных источников капитала.

В целом уже сформирован пул из семи тысяч заявок на 480,5 млрд тенге.

Для расширения охвата участников программы увеличено количество финансовых институтов, в которые можно обратиться как для оформления займов, так и для их последующего погашения.

Ранее в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства рассказали о том, как в 2025 году в Казахстане проходят посевные работы и в каких регионах уже завершают кампанию.