Асхат Хасенов официально возглавил "Казмунайгаз"

Асхат Хасенов официально назначен председателем правления АО НК "Казмунайгаз", сообщает Zakon.kz.

Решение принято по итогам состоявшегося 28 мая годового Общего собрания акционеров КМГ.

Помимо правления, Хасенов избран в состав Совета директоров КМГ.

Асхат Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин", Университет международного бизнеса по специальности "Менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности оператора 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум".

В 2006-2010 годах работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности", где занимал должности, начиная от ведущего специалиста Управления технического регулирования до управленческой должности вице-президента.

В разные годы занимал ответственные посты в государственных органах.

В 2006-2010 годах работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности": ведущим, главным специалистом, начальником отдела мониторинга разработок нефтегазовых месторождений, заместителем директора, директором департамента, вице-президентом.



В 2011-2019 годах возглавлял Управление госинспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции в нефтегазовом комплексе, Департамент нефтехимии и техрегулирования в Министерстве нефти и газа РК.

С 2019 по 2022 год – зампредседателя правления ТОО "KLPE".

С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.

15 мая был назначен и.о. председателя правления "КазМунайГаз".

