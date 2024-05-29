Асхат Хасенов официально возглавил "Казмунайгаз"
Решение принято по итогам состоявшегося 28 мая годового Общего собрания акционеров КМГ.
Помимо правления, Хасенов избран в состав Совета директоров КМГ.
Асхат Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин", Университет международного бизнеса по специальности "Менеджмент".
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности оператора 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум".
В 2006-2010 годах работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности", где занимал должности, начиная от ведущего специалиста Управления технического регулирования до управленческой должности вице-президента.
В разные годы занимал ответственные посты в государственных органах.
В 2006-2010 годах работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности": ведущим, главным специалистом, начальником отдела мониторинга разработок нефтегазовых месторождений, заместителем директора, директором департамента, вице-президентом.
В 2011-2019 годах возглавлял Управление госинспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции в нефтегазовом комплексе, Департамент нефтехимии и техрегулирования в Министерстве нефти и газа РК.
С 2019 по 2022 год – зампредседателя правления ТОО "KLPE".
С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.
15 мая был назначен и.о. председателя правления "КазМунайГаз".