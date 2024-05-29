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Асхат Хасенов официально возглавил "Казмунайгаз"

Назначен председателем правления &quot;КазМунайГаз&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 14:22 Фото: "КазМунайГаз"
Асхат Хасенов официально назначен председателем правления АО НК "Казмунайгаз", сообщает Zakon.kz.

Решение принято по итогам состоявшегося 28 мая годового Общего собрания акционеров КМГ.

Помимо правления, Хасенов избран в состав Совета директоров КМГ.

Асхат Хасенов окончил Казахский национальный технический университет имени Каныша Сатпаева по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин", Университет международного бизнеса по специальности "Менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности оператора 3-го разряда цеха добычи нефти и газа АО "Тургай Петролеум".

В 2006-2010 годах работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности", где занимал должности, начиная от ведущего специалиста Управления технического регулирования до управленческой должности вице-президента.

В разные годы занимал ответственные посты в государственных органах.

В 2006-2010 годах работал в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности": ведущим, главным специалистом, начальником отдела мониторинга разработок нефтегазовых месторождений, заместителем директора, директором департамента, вице-президентом.

В 2011-2019 годах возглавлял Управление госинспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции в нефтегазовом комплексе, Департамент нефтехимии и техрегулирования в Министерстве нефти и газа РК.

С 2019 по 2022 год – зампредседателя правления ТОО "KLPE".

С января 2022 по май 2024 года занимал должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.

15 мая был назначен и.о. председателя правления "КазМунайГаз".

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