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Проведены важные переговоры по привлечению корейских инвестиций в Туркестан

Председатель правления Корейской международной торговой ассоциации Юн Джин Сик, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:43 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестан с рабочим визитом прибыл председатель правления Корейской международной торговой ассоциации Юн Джин Сик.

С председателем Ассоциации KITA, объединяющей крупнейшие корейские компании, встретился и провел переговоры аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

"У нашей страны очень хорошее отношение к корейскому народу. Ведь между нами давно сложилась историческая связь. Мы тепло приветствуем и поддерживаем инвестиции с вашей стороны. Туркестан – центр тюркского мира, исторический регион. Туркестанская область имеет большой инвестиционный потенциал. Наш регион – новый горизонт расширения бизнеса в Центральной Азии. Пролегающий через Туркестанскую область международный транспортный коридор "Западная Европа – Западный Китай" открывает новые возможности для выхода на мировой рынок. В области сложился благоприятный инвестиционный климат, созданы условия для стимулирования и развития бизнеса. В регионе 10 индустриальных зон и специальная экономическая зона "Туран". Эти площадки предоставляют инвесторам земельные участки с готовой инфраструктурой, налоговые льготы. Готовы сотрудничать с инвесторами Кореи в фармацевтической, производственной, сельскохозяйственной сферах и открывать предприятия. Налажено сотрудничество и в сфере образования. В области будет создано учебное заведение с участием корейского капитала. Разрабатываем предложения по дальнейшей реализации совместных проектов. Со своей стороны мы готовы оказать полную поддержку инициативам компаний в составе KITA по развитию бизнеса в Туркестанской области и надеемся, что наше сотрудничество продолжится на длительный срок". Дархан Сатыбалды
Проведены важные переговоры по привлечению корейских инвестиций в Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:43

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Председатель KITA Юн Джин Сик поблагодарил главу региона за гостеприимство.

"Я рад нашей встрече в Туркестане. KITA – это сообщество, объединяющее самые элитные и гигантские предприятия и бизнес-структуры Южной Кореи. К нам также прикреплены предприниматели среднего и малого бизнеса. Мы расскажем им об инвестиционном потенциале Туркестанской области. В ближайшее время пройдет встреча президентов Кореи и Казахстана. Там будут и крупные предприниматели. Я приму непосредственное участие в налаживании связей с представителями казахстанского бизнеса. В числе основных потенциальных партнеров Туркестанская область. Мы рассмотрим все возможные варианты реализации новых проектов, заключения выгодных соглашений. Думаю, мы будем эффективно общаться и работать с Туркестанской областью". Председатель Ассоциации KITA
Председатель правления Корейской международной торговой ассоциации Юн Джин Сик, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:43

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Стороны обсудили проекты, которые могут быть реализованы в Туркестанской области. Заключены соглашения по укреплению партнерства.

Председатель правления Корейской международной торговой ассоциации Юн Джин Сик, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:43

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

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