Холдинг "Байтерек" привлекает корейские инвестиции в проекты Казахстана

14 сентября в Сеуле делегация Холдинга "Байтерек" во главе с председателем правления Рустамом Карагойшиным начала деловую программу в рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корею, сообщает Zakon.kz.

В течение дня состоялся ряд встреч с руководителями ведущих финансовых, инвестиционных и промышленных организаций страны.

Холдинг на переговорах также представили руководители дочерних организаций: председатель правления Банка Развития Казахстана Марат Елибаев, председатель правления Qazaqstan Investment Corporation Дидар Каримсаков, председатель правления Фонда развития предпринимательства "Даму" Фархат Сарсекеев и другие.

Сегодня Холдинг "Байтерек" последовательно выстраивает работу с крупнейшими финансовыми и инвестиционными институтами Кореи, чтобы привлекать в Казахстан долгосрочный капитал, передовые технологии и международную экспертизу. Каждая встреча имеет практическую цель – определить конкретные проекты, подобрать инструменты финансирования и перейти к их реализации. Результатом этой работы должны стать новые производства и инфраструктурные объекты, развитие технологических компаний и создание рабочих мест. Холдинг готов сопровождать инвесторов на всех этапах, объединяя возможности своих дочерних организаций. Рустам Карагойшин

В ходе встречи с Shinhan Financial Group, одной из крупнейших финансовых групп Кореи, стороны обсудили кредитные линии для Банка Развития Казахстана, участие в синдицированном и проектном финансировании, а также поддержку малого и среднего бизнеса через инструменты Фонда "Даму". Потенциальный объем сотрудничества может составить до 500 млн долларов.

Фото: Холдинг "Байтерек"

Переговоры с K-SURE, государственным экспортно-кредитным агентством Кореи, были сосредоточены на страховой поддержке проектов с поставками корейского оборудования и технологий. В качестве первого совместного проекта рассматривается завод ТОО "Mineral Product International" по производству ферросилиция в Экибастузе. Для проекта прорабатывается привлечение 48 млн евро под покрытие K-SURE в рамках одобренного лимита до 200 млн евро. Мощность предприятия составит 160 тыс. тонн продукции в год, включая 80 тыс. тонн на первом этапе.

Фото: Холдинг "Байтерек"

На встрече с Mirae Asset, одной из крупнейших независимых инвестиционно-финансовых групп Кореи, рассмотрено участие Qazaqstan Investment Corporation в SparkLabs Mirae Silkroad Fund I, L.P. – венчурном фонде для инвестиций в перспективные технологические компании. Целевой размер фонда составляет 65 млн долларов, возможное участие QIC в качестве якорного инвестора – до 10 млн долларов. Среди приоритетов – проекты в сфере искусственного интеллекта, облачной инфраструктуры и финансовых технологий, включая казахстанские компании, ориентированные на рынки Кореи и США.

Фото: Холдинг "Байтерек"

Отдельным вопросом переговоров с Ким Бок Хваном, президентом и генеральным директором KIND, стало создание совместного Казахстанско-корейского инвестиционного фонда. KIND – государственная корпорация по поддержке зарубежных инфраструктурных и градостроительных проектов. На первом этапе объем фонда может составить 200 млн долларов с равным участием KIND и QIC, в дальнейшем – до 1 млрд долларов. Приоритетными направлениями определены транспортная и цифровая инфраструктура, логистика, городское развитие и возобновляемая энергетика. В числе возможных площадок рассматривается Alatau City – новый город в Алматинской области, формируемый как современный деловой, инновационный и логистический центр. Корейской стороне представлен портфель потенциальных проектов общей стоимостью около 7 млрд долларов.

В завершение программы делегация посетила KIA 360 – флагманское пространство одного из крупнейших автопроизводителей Кореи, где ознакомилась с технологическими решениями и модельным рядом компании. Визит продолжил предметный диалог по развитию уже действующего автомобильного партнерства в Казахстане. Ключевой проект этой кооперации – завод Kia Qazaqstan в Костанае с объемом инвестиций 310 млн долларов, рассчитанный на выпуск до 70 тыс. автомобилей в год и создание 1 500 рабочих мест. Фонд развития промышленности также прорабатывает финансирование в эквиваленте около 27 млн долларов для производства автокомпонентов Seoyon E-Hwa мощностью до 40 800 комплектов в год.

Проведенные встречи стали подготовкой к XIV заседанию Казахстанско-корейского делового совета, которое состоится 15 сентября в Сеуле с участием главы государства. На его площадке будут представлены новые инвестиционные проекты и состоится обмен коммерческими документами между компаниями двух стран. Достигнутые договоренности создают основу для перехода к финансированию конкретных проектов в промышленно сти, инфраструктуре и технологическом секторе Казахстана.