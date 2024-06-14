Завершился проект реконструкции очистных сооружений на Атырауском НПЗ
Проект, являющийся частью экологической инициативы Tazalyq, был завершен в конце мая и с этого момента комплекс запущен на полную мощность.
Увеличенная производительность и эффективность
После проведенной реконструкции производительность системы очистки выросла вдвое, достигнув 1000 кубометров в час. Кроме того, объем переработки нефтяного шлама составит в среднем 12 000 кубометров в месяц. Эти улучшения позволят значительно повысить эффективность очистки сточных вод, обеспечивая соответствие строгим нормативам предельно допустимых сбросов по содержанию нефтепродуктов и взвешенных веществ.
Фото: Атырауский НПЗ
Внедрение современных технологий
В обновленных МОС внедрены передовые технологические процессы и оборудование закрытого типа, что гарантирует высококачественное очищение стоков и минимизацию выделения вредных веществ в атмосферу. Это важный шаг к снижению экологической нагрузки на окружающую среду и улучшению качества жизни в регионе.
Финансирование и поддержка
Проект реконструкции был осуществлен в рамках реализации экологической программы Tazalyq, финансируемой за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития. Это сотрудничество демонстрирует успешное взаимодействие промышленных предприятий и международных финансовых институтов в области экологической устойчивости.
Преимущества для регионального сообщества
Запуск новых очистных сооружений на АНПЗ принесет значительные преимущества для регионального сообщества. Снижение уровня загрязнения водных ресурсов и атмосферного воздуха улучшит экологическую обстановку и будет способствовать сохранению здоровья населения. АНПЗ продолжает следовать своему обязательству быть ответственным и экологически устойчивым предприятием, вносящим вклад в развитие региона и улучшение качества жизни его жителей.
Фото: Атырауский НПЗ