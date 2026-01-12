#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
509.94
593.88
6.43
События

Канализационные очистные сооружения построят в Астане

Канализационные очистные сооружения, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 14:57 Фото: акимат города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о строящихся канализационных очистных сооружениях.

Его слова передает официальный сайт столичного акимата.

"На сегодняшний день хозяйственно-бытовые стоки очищаются на канализационных очистных сооружениях (КОС №1), мощность которых составляет 254 тыс. м³/сут. С учетом развития города и ежегодного роста численности населения необходимо строить дополнительные очистные сооружения.

К примеру, разрабатываем проект по модернизации существующих канализационных очистных сооружений (КОС) с увеличением производительности на 25 тыс. м³/сут. Кроме того, приступаем к реконструкции канализационного коллектора от КОС-1 до накопителя Карабидайык; завершили проектирование КОС-2 с отводящими коллекторами производительностью 188 тыс. м³/сут.

Фото: акимат города Астаны

Также в городе приступили к реализации проектов локальных канализационных очистных сооружений в жилых массивах "Коктал-1" (60 тыс. м³/сут.), "Өндіріс" (10 тыс. м³/сут.) и Индустриальном парке (15 тыс. м³/сут.) общей производительностью 85 тыс. м³/сутки. Реализация проектов позволит разгрузить существующие канализационные очистные сооружения. Планируется завершить данные проекты в 2028-2029 годах, тем самым полностью будет закрыт вопрос водоотведения.

Также в рамках модернизации ливневой канализации проложено более 30 км сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотковой-арычной сети канализации; построено и реконструировано 9 насосных станций и 7 очистных сооружений; обеспечено увеличение площади водосбора до 15,3 тыс. га и т.д." – написал аким столицы.

Фото: акимат города Астаны

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Астане начали строить новые канализационные очистные сооружения
17:21, 23 августа 2025
В Астане начали строить новые канализационные очистные сооружения
Электрические подстанции и объекты теплоснабжения строят в Астане
08:51, 20 января 2025
Электрические подстанции и объекты теплоснабжения строят в Астане
Объекты жизнеобеспечения строят в Астане
15:54, 22 мая 2025
Объекты жизнеобеспечения строят в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: