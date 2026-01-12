Канализационные очистные сооружения построят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о строящихся канализационных очистных сооружениях.

Его слова передает официальный сайт столичного акимата.

"На сегодняшний день хозяйственно-бытовые стоки очищаются на канализационных очистных сооружениях (КОС №1), мощность которых составляет 254 тыс. м³/сут. С учетом развития города и ежегодного роста численности населения необходимо строить дополнительные очистные сооружения.

К примеру, разрабатываем проект по модернизации существующих канализационных очистных сооружений (КОС) с увеличением производительности на 25 тыс. м³/сут. Кроме того, приступаем к реконструкции канализационного коллектора от КОС-1 до накопителя Карабидайык; завершили проектирование КОС-2 с отводящими коллекторами производительностью 188 тыс. м³/сут.

Фото: акимат города Астаны

Также в городе приступили к реализации проектов локальных канализационных очистных сооружений в жилых массивах "Коктал-1" (60 тыс. м³/сут.), "Өндіріс" (10 тыс. м³/сут.) и Индустриальном парке (15 тыс. м³/сут.) общей производительностью 85 тыс. м³/сутки. Реализация проектов позволит разгрузить существующие канализационные очистные сооружения. Планируется завершить данные проекты в 2028-2029 годах, тем самым полностью будет закрыт вопрос водоотведения.

Также в рамках модернизации ливневой канализации проложено более 30 км сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотковой-арычной сети канализации; построено и реконструировано 9 насосных станций и 7 очистных сооружений; обеспечено увеличение площади водосбора до 15,3 тыс. га и т.д." – написал аким столицы.