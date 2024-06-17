Инфляция и ожидания. Чего не хватает казахстанской экономике, поделился эксперт

Снизить инфляционные ожидания и стабилизировать экономику может доверие в действия Национального банка Казахстана, считает автор телеграм-канала commentariuskz Эльдар Шамсутдинов.

"/…/ если большинство людей поверят в действия Нацбанка и его способность контролировать инфляцию, это может снизить инфляционные ожидания и стабилизировать экономику, даже несмотря на сложившуюся негативную практику фискального доминирования в экономике", – пришел к выводу Шамсутдинов.

В своем Telegram-канале экономист рассуждает, почему доверие к Нацбанку имеет ключевое значение и как у потребителей формируются позитивные ожидания. По его словам, ожидания экономических агентов – населения, предприятий – один из важных факторов борьбы с инфляцией в условиях инфляционного таргетирования.

"Если экономические агенты верят, что Нацбанк способен контролировать инфляцию, они будут формировать свои ожидания на основе объявленных целей НБК. Агенты, в том числе население, фирмы и КГС, будут ожидать стабильных цен в будущем, что снизит инфляционный шум и вероятность спекулятивного поведения на рынке. Что в итоге позитивно скажется как на динамике цен, так и косвенно на курсе нацвалюты", – считает экономист.

Отдельно автор перечислил факторы потребительского позитива, несмотря на имеющиеся долгосрочные инфляционные ожидания казахстанцев. К этому списку Шамсутдинов причислил – акции, рассрочки, снижение цен на жилье.

"Возвращаясь к иррациональному, на мой взгляд, поведению экономических агентов, почему ожидают роста цен в долгосрочной перспективе, переносимая инфляция оторвана от фактической, при этом есть потребительский позитив. Могу предположить, что снижение цен на жилье, как аренду, так покупку, а также скидки, акции и рассрочки на первичное авто могут быть теми самыми факторами потребительского позитива", – написал экономист.

В завершении автор добавил, что "доверие к НБК играет ключевую роль в ДКП (денежно-кредитная политика. – Прим. ред.)".

"А со стороны экспертного сообщества крайне важно сегодня это доверие поддерживать, иначе войну с инфляцией не победить", – заключил он.