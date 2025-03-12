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Финансы

Тревожные сигналы: инфляционные ожидания казахстанцев продолжают расти

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 14:02 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана представил свежие данные об инфляционных ожиданиях населения, которые вновь демонстрируют рост, сообщает Zakon.kz.

В феврале 2025 года медианная оценка ожидаемой инфляции на ближайшие 12 месяцев достигла 13,7% (в январе – 12,4%). Эти тревожные настроения формируются на фоне ускорения инфляции в стране, а также новостей о запланированном повышении ставки НДС и отмене государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы.

Основные показатели инфляции

Воспринимаемая инфляция. За последние 12 месяцев медианная оценка воспринимаемой инфляции увеличилась до 12,4% (в январе – 11,3%). Это говорит о том, что граждане все более остро ощущают рост цен на товары и услуги в повседневной жизни.

Годовая инфляция. В феврале текущего года годовая инфляция ускорилась до 9,4% (в январе – 8,9%), а месячная инфляция составила 1,5% (в предыдущем месяце – 1,1%). Эти цифры подчеркивают нарастающее давление на экономику и кошельки граждан.

Фото: nationalbank.kz

Динамика цен

Большинство респондентов (79,7%) отметили рост цен на продукты питания, включая фрукты, овощи, мясо и молочные продукты. Удорожание непродовольственных товаров также стало заметным: среди них выделяются лекарства и медикаменты, бытовая химия, одежда и обувь. В сфере услуг наблюдается увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги, интернет и сотовую связь, а также медицинские услуги. 

Потребительские настроения

Индекс потребительских настроений в феврале 2025 года снизился до 97,1 (в январе – 106,7). Это снижение указывает на ухудшение оценок текущей экономической ситуации и ожиданий относительно будущего. Граждане менее оптимистично оценивают перспективы развития страны как в ближайший год, так и на более долгосрочную перспективу в пять лет. Также наблюдается снижение оценки личного материального положения за последний год и готовности к крупным покупкам. Это может свидетельствовать о том, что люди начинают экономить и откладывать большие траты.

Фото: nationalbank.kz

Наконец, сглаженный трехмесячный показатель инфляционных ожиданий демонстрирует некоторую стабилизацию на уровне около 13,6%. Однако долгосрочные прогнозы остаются высокими: медианная оценка ожидаемой инфляции через пять лет составляет 13,5%.

Отметим, что 7 марта 2025 года комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК повысил базовую ставку до 16,5% годовых. В Нацбанке указали, что решение по ставке принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.

Андрей Валентинов
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