Тревожные сигналы: инфляционные ожидания казахстанцев продолжают расти

Национальный банк Казахстана представил свежие данные об инфляционных ожиданиях населения, которые вновь демонстрируют рост, сообщает Zakon.kz.

В феврале 2025 года медианная оценка ожидаемой инфляции на ближайшие 12 месяцев достигла 13,7% (в январе – 12,4%). Эти тревожные настроения формируются на фоне ускорения инфляции в стране, а также новостей о запланированном повышении ставки НДС и отмене государственного регулирования цен на горюче-смазочные материалы.

Основные показатели инфляции

Воспринимаемая инфляция. За последние 12 месяцев медианная оценка воспринимаемой инфляции увеличилась до 12,4% (в январе – 11,3%). Это говорит о том, что граждане все более остро ощущают рост цен на товары и услуги в повседневной жизни.

Годовая инфляция. В феврале текущего года годовая инфляция ускорилась до 9,4% (в январе – 8,9%), а месячная инфляция составила 1,5% (в предыдущем месяце – 1,1%). Эти цифры подчеркивают нарастающее давление на экономику и кошельки граждан.

Фото: nationalbank.kz

Динамика цен

Большинство респондентов (79,7%) отметили рост цен на продукты питания, включая фрукты, овощи, мясо и молочные продукты. Удорожание непродовольственных товаров также стало заметным: среди них выделяются лекарства и медикаменты, бытовая химия, одежда и обувь. В сфере услуг наблюдается увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги, интернет и сотовую связь, а также медицинские услуги.

Потребительские настроения

Индекс потребительских настроений в феврале 2025 года снизился до 97,1 (в январе – 106,7). Это снижение указывает на ухудшение оценок текущей экономической ситуации и ожиданий относительно будущего. Граждане менее оптимистично оценивают перспективы развития страны как в ближайший год, так и на более долгосрочную перспективу в пять лет. Также наблюдается снижение оценки личного материального положения за последний год и готовности к крупным покупкам. Это может свидетельствовать о том, что люди начинают экономить и откладывать большие траты.

Фото: nationalbank.kz

Наконец, сглаженный трехмесячный показатель инфляционных ожиданий демонстрирует некоторую стабилизацию на уровне около 13,6%. Однако долгосрочные прогнозы остаются высокими: медианная оценка ожидаемой инфляции через пять лет составляет 13,5%.

Отметим, что 7 марта 2025 года комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК повысил базовую ставку до 16,5% годовых. В Нацбанке указали, что решение по ставке принято с учетом анализа фактических данных, обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.